В Івано-Франківську містянам хочуть роздати лопати для прибирання снігу

Руслан Марцінків звернувся до мешканців громади з пропозицією спільно подолати наслідки негоди. Він закликав усіх активних та відповідальних франківців, які мають бажання допомогти місту, долучитися до прибирання снігових заметів.



Про свою пропозицію міський голова розповів у соцмережах, - пише



За його словами, для цього муніципалітет готовий забезпечити волонтерів необхідним інвентарем із запасів департаменту житлово-комунального господарства.



«Уже завтра можна отримувати лопату і ставати частиною великого прибирання. Франківськ — місто, де всі мешканці дружні і допомагають одні одним! П.С. Лопату треба повернути», — зауважив міський голова.



Як зазначив міський голова, усім охочим чистити сніг потрібно зателефонувати за коротким номером 1580 або скористатися мобільними номерами 050 010 15 80 та 067 010 15 80. Після реєстрації контактних даних із заявниками зв’яжуться представники комунальних служб. Отримати робочий інструмент можна буде вже наступного дня.

