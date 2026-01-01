Тимошенко почали обирати запобіжний захід: що відомо

Юлії Тимошенко.



Про це повідомляє кореспондент



За словами Тимошенко, вона не має наміру подавати відвід судді та очікує на правосуддя.



До зали суду прийшли нардепи від "Батьківщини".



Прокурор САП підтвердив суму застави



Прокурор САП Віталій Гречишкін перед засіданням у судовій залі

підтвердив: сторона обвинувачення проситиме заставу у 50 млн грн із покладанням процесуальних обов’язків.



Справа Тимошенко



НАБУ та САП 13 січня повідомили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради на пропозиції неправомірної вигоди нардепам. Йшлося про голосування "за" або "проти" конкретних законопроєктів.



Ім'я та прізвище підозрюваної особи правоохоронці не назвали, однак обставини справи вказували на лідерку фракції "Батьківщина" Юлію Тимошенко.



Справу прокурори попередньо кваліфікували за ч. 4 ст. 369 КК України - пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.



Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без неї.



Вручення підозри



14 січня Юлії Тимошенко вручили підозру у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам. Це РБК-Україна підтвердила речниця САП Ольга Постолюк.



За даними слідства, після викриття у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди нардепами за ухвалення рішень у парламенті, підозрювана ініціювала переговори з окремими депутатами.



Йшлося не про разові домовленості, а про створення системного механізму співпраці: регулярні виплати наперед в обмін на лояльну поведінку під час голосувань.



Слідство встановило, що депутатам мали надходити вказівки щодо голосування, а в окремих випадках - щодо утримання або неучасті в ньому.



Оприлюднені НАБУ плівки



НАБУ також оприлюднило аудіозаписи у цій справі. На них чути жіночий голос, який нібито дає інструкції щодо голосувань у Раді, зокрема: "…мы голосуем за снятие…, не голосуем за призначення".







У залі суду перебувають журналісти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вищий антикорупційний суд України у п'ятницю, 16 січня розпочав засідання з обрання запобіжного заходу нардепці, лідерці фракції "Батьківщина"Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з зали суду.За словами Тимошенко, вона не має наміру подавати відвід судді та очікує на правосуддя.До зали суду прийшли нардепи від "Батьківщини".Прокурор САП Віталій Гречишкін перед засіданням у судовій заліпідтвердив: сторона обвинувачення проситиме заставу у 50 млн грн із покладанням процесуальних обов’язків.НАБУ та САП 13 січня повідомили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради на пропозиції неправомірної вигоди нардепам. Йшлося про голосування "за" або "проти" конкретних законопроєктів.Ім'я та прізвище підозрюваної особи правоохоронці не назвали, однак обставини справи вказували на лідерку фракції "Батьківщина" Юлію Тимошенко.Справу прокурори попередньо кваліфікували за ч. 4 ст. 369 КК України - пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без неї.14 січня Юлії Тимошенко вручили підозру у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам. Це РБК-Україна підтвердила речниця САП Ольга Постолюк.За даними слідства, після викриття у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди нардепами за ухвалення рішень у парламенті, підозрювана ініціювала переговори з окремими депутатами.Йшлося не про разові домовленості, а про створення системного механізму співпраці: регулярні виплати наперед в обмін на лояльну поведінку під час голосувань.Слідство встановило, що депутатам мали надходити вказівки щодо голосування, а в окремих випадках - щодо утримання або неучасті в ньому.НАБУ також оприлюднило аудіозаписи у цій справі. На них чути жіночий голос, який нібито дає інструкції щодо голосувань у Раді, зокрема: "…мы голосуем за снятие…, не голосуем за призначення".У залі суду перебувають журналісти.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію