Бізнес у Луцьку - на межі виживання: як затяжні відключення світла «вбивають» підприємства





До прикладу, меблеве виробництво компанії «Марксон» зараз нагадує лотерею. Керівництво пояснює, що підприємство функціонує на роботі потужних станків, а при відключеннях світла робочий процес на виробництві завмирає.



«Дуже складно працювати, тому що більшість виробничих процесів залежить від електроенергії. Великі підприємства, які формують і наповнюють бюджет міста, не можуть працювати у стабільному графіку, немає нормального планування роботи. Ми змушені орієнтуватися на ті невеликі проміжки часу, коли є світло, щоб швидко виконати роботу.



Часто виходимо навіть по суботах і неділях, бо інакше не встигаємо. Люди відчувають втому, виснаження, знервованість, адже немає стабільності в графіках, вони змінюються по кілька разів на день», — розповів працівник підприємства Олександр.



Найважче те, що керівники не можуть дати людям чіткої відповіді, коли буде робоча зміна. Кожен ранок починається з нервового перегляду повідомлень від енергетиків.



«Щоранку ми повідомляємо працівникам, на котру годину виходити, бо робочий графік змінюється щодня. Це дуже виснажує колектив. Генератор у нас є, але він не може потягнути жоден із великих станків.



Купити промисловий генератор ми не маємо можливості — це надто дорого, ніхто не компенсує витрати, а ще й пальне коштує дуже дорого. Тому фактично ми залишаємося без реальної альтернативи», — зазначили на підприємстві.



Підприємці вже почали об’єднуватися та обговорювати спільну біду. Прогнози в усіх однаково невтішні: «Я думаю, ця ситуація не лише в мене, а й у багатьох моїх колег по професії. Ми вже спілкувалися з іншими підприємцями — у всіх ті самі проблеми. Відключення світла паралізують роботу, і якщо нічого не зміниться, то частина бізнесів просто буде змушена закритися», - розповів Олександр.



Схожа ситуація панує в закладах у центрі Луцька. Власниця кав’ярні «Капучіно» зізнається, що вони зараз навіть не думають про розвиток чи рекламу, бо не знають, чи вистачить завтра грошей просто на розрахунки.



«Ми боїмося, що якщо дотягнемо до кінця січня, то може бути навіть таке, що не буде чим решту давати клієнтам. У таких умовах багато закладів просто не витримують і змушені зачинятися, бо працювати без світла й опалення неможливо», — зазначила керівниця закладу Людмила Павелко.



Крім того, що клієнтів стає менше, працівники мерзнуть у холодних приміщеннях. Це додаткові витрати на ліки, а техніка постійно виходить з ладу. Найбільше підприємців обурює те, що комерційні приміщення часто взагалі не мають альтернативного живлення, а генератори не рятують ситуацію. Коли світла немає годинами, заклади просто перетворюються на холодні коробки.



«У закладі холодно, ми не можемо включити опалення жодним чином, бо це комерційне приміщення і воно не підключене до критичних ліній. Робота на генераторі теж не рятує, адже він не тягне навіть елементарно кавову машину», — каже працівник закладу «Lafa» Генадій.



Особливо страждають ті, хто має власне виробництво їжі. Наприклад, коли в духовці печеться хліб чи тістечка, а світло зникає раптово, вся партія товару просто йде у смітник.



«З цілого робочого дня ми маємо лише півтори години електроенергії. Уявіть, як у таких умовах працювати: черга стоїть, більше десяти найменувань продукції, а ми печемо самі, маємо власний цех. Але всі духовки, все професійне обладнання простоює, бо без світла воно не працює», — пояснили у кав’ярні.



Відсутність доходів, хворий персонал та зламана техніка, яка не витримує постійних стрибків напруги, ось з чим стикається бізнес нині. Попри всі труднощі, луцькі бізнесмени наголошують: вони чудово розуміють загальну ситуацію в країні та готові терпіти незручності разом із усіма. Єдине, чого справді хочеться підприємцям — це справедливості та прозорості у розподілі енергії.

