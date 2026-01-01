Майже через місяць: волинська «Свобода» прокоментувала корупційну справу своїх депутатів

Анатолію Вітіву та депутату Луцької міської ради Миколі Федіку.



У заяві, оприлюдненій 15 січня, партійці наголосили на необхідності всебічного, об’єктивного та неупередженого розслідування з дотриманням норм чинного законодавства України. Також у «Свободі» заявили про нульову толерантність до будь-яких проявів корупції та зазначили, що у разі доведення вини в суді винні мають понести відповідальність згідно із законом.



Водночас у політичній силі застерегли від використання цієї справи для політично вибіркового зведення рахунків, перекручення фактів та заангажованих маніпуляцій. У заяві підкреслюється, що остаточну правову оцінку подіям може дати виключно суд.



«ВО “Свобода” як політична сила працювала і буде працювати в інтересах держави, зосереджуючись на підтримці Збройних сил України, захисті національних інтересів та вирішенні актуальних проблем місцевого самоврядування», — йдеться у повідомленні.



Що відомо про справу

19 грудня детективи НАБУ



За даними слідства,





