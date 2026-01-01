На Донеччині загинув Герой з Волині Валерій Демусь
Сьогодні, 11:10
Під час виконання бойового завдання в населеному пункті Новоукраїнка, внаслідок отриманих поранень, 14 січня 2026 року відійшов у вічність житель села Руда – сержант Демусь Валерій Миколайович, військовослужбовець Збройних Сил України.
Про це повідомляє Вишнівська сільська територіальна громада.
«Воїн самовіддано захищав Україну, до останнього залишаючись вірним Військовій присязі та своєму обов’язку. Він поклав життя за свободу й незалежність нашої держави», – йдеться у повідомленні.
З метою вшанування пам’яті загиблого воїна Валерія Демуся у Вишнівській громаді з 16 по 18 січня 2026 року оголошено Дні жалоби.
У скорботні дні просять:
- забезпечити приспущення Державного Прапора України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності;
- вшанувати пам’ять загиблого військовослужбовця хвилиною мовчання;
- обмежити проведення розважальних заходів та заборонити звучання музики на території громади.
Колектив інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
Коментарі 0
