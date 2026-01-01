На Донеччині загинув Герой з Волині Валерій Демусь

Під час виконання бойового завдання в населеному пункті Новоукраїнка, внаслідок отриманих поранень, 14 січня 2026 року відійшов у вічність житель села Руда – сержант, військовослужбовець Збройних Сил України.Про це повідомляє Вишнівська сільська територіальна громада.«Воїн самовіддано захищав Україну, до останнього залишаючись вірним Військовій присязі та своєму обов’язку. Він поклав життя за свободу й незалежність нашої держави», – йдеться у повідомленні.З метою вшанування пам’яті загиблого воїна Валерія Демуся у Вишнівській громаді з 16 по 18 січня 2026 року оголошено Дні жалоби.- забезпечити приспущення Державного Прапора України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності;- вшанувати пам’ять загиблого військовослужбовця хвилиною мовчання;- обмежити проведення розважальних заходів та заборонити звучання музики на території громади.