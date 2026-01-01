У Луцьку рятувальники ліквідували пожежу в квартирі на вулиці Мазепи. ФОТО
Сьогодні, 11:35
Уранці 16 січня в Луцьку сталася пожежа в квартирі на першому поверсі багатоквартирного будинку на вулиці Мазепи.
Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Волинській області, виклик до Служби порятунку «101» надійшов о 08:42. На місце події оперативно прибули вогнеборці 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста.
Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі та евакуювали з помешкання одну людину. Після цього на гасіння пожежі подали водяний ствол.
Вогонь вдалося ліквідувати вже о 08:52, не допустивши його поширення по площі.
Причину займання наразі встановлюють фахівці.
