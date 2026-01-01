Коли випускники складатимуть НМТ у 2026 році
Сьогодні, 11:47
В Україні визначили дати складання національного мультипредметного тесту, який абітурієнти здаватимуть для вступу до закладів вищої освіти у 2026 році.
Основна сесія НМТ триватиме з 20 травня по 25 червня 2026 року.
Додаткову сесію призначили на період з 17 по 24 липня.
Відповідний наказ опублікували на поталі Освіта.ua.
Під час НМТ учасники виконуватимуть завдання з чотирьох предметів.
Обов’язковими є:
українська мова;
математика;
історія України.
Четвертий предмет вступники обиратимуть самостійно. У 2026 році доступні такі варіанти:
українська література;
англійська, іспанська або французька мова;
біологія;
географія;
фізика;
хімія.
Тестування складатиметься з двох частин тривалістю по 120 хвилин кожна. Спочатку абітурієнти виконуватимуть завдання з української мови та математики, після перерви — з історії України та обраного предмета.
Учасники НМТ зможуть виконувати завдання іншою мовою, ніж українська, якщо нею вони здобували повну загальну середню освіту в старшій школі. Йдеться, зокрема, про:
кримськотатарську;
польську;
румунську;
угорську мови.
Переклад не передбачений для тестів з української, англійської, французької, іспанської та німецької мов.
Також наказом визначено строки вступних іспитів до магістратури. Єдиний вступний іспит (ЄВІ) та Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) триватимуть з 26 червня по 14 липня, а їхня додаткова сесія запланована на період з 3 по 21 серпня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Основна сесія НМТ триватиме з 20 травня по 25 червня 2026 року.
Додаткову сесію призначили на період з 17 по 24 липня.
Відповідний наказ опублікували на поталі Освіта.ua.
Під час НМТ учасники виконуватимуть завдання з чотирьох предметів.
Обов’язковими є:
українська мова;
математика;
історія України.
Четвертий предмет вступники обиратимуть самостійно. У 2026 році доступні такі варіанти:
українська література;
англійська, іспанська або французька мова;
біологія;
географія;
фізика;
хімія.
Тестування складатиметься з двох частин тривалістю по 120 хвилин кожна. Спочатку абітурієнти виконуватимуть завдання з української мови та математики, після перерви — з історії України та обраного предмета.
Учасники НМТ зможуть виконувати завдання іншою мовою, ніж українська, якщо нею вони здобували повну загальну середню освіту в старшій школі. Йдеться, зокрема, про:
кримськотатарську;
польську;
румунську;
угорську мови.
Переклад не передбачений для тестів з української, англійської, французької, іспанської та німецької мов.
Також наказом визначено строки вступних іспитів до магістратури. Єдиний вступний іспит (ЄВІ) та Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) триватимуть з 26 червня по 14 липня, а їхня додаткова сесія запланована на період з 3 по 21 серпня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Лукашенко оголосив раптову перевірку Збройних сил Білорусі
Сьогодні, 12:13
Коли випускники складатимуть НМТ у 2026 році
Сьогодні, 11:47
На Донеччині загинув Герой з Волині Валерій Демусь
Сьогодні, 11:10