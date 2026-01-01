Коли випускники складатимуть НМТ у 2026 році

В Україні визначили дати складання національного мультипредметного тесту, який абітурієнти здаватимуть для вступу до закладів вищої освіти у 2026 році.

Основна сесія НМТ триватиме з 20 травня по 25 червня 2026 року.

Додаткову сесію призначили на період з 17 по 24 липня.

Відповідний наказ опублікували на поталі Освіта.ua.

Під час НМТ учасники виконуватимуть завдання з чотирьох предметів.

Обов’язковими є:

українська мова;

математика;

історія України.

Четвертий предмет вступники обиратимуть самостійно. У 2026 році доступні такі варіанти:

українська література;

англійська, іспанська або французька мова;

біологія;

географія;

фізика;

хімія.

Тестування складатиметься з двох частин тривалістю по 120 хвилин кожна. Спочатку абітурієнти виконуватимуть завдання з української мови та математики, після перерви — з історії України та обраного предмета.

Учасники НМТ зможуть виконувати завдання іншою мовою, ніж українська, якщо нею вони здобували повну загальну середню освіту в старшій школі. Йдеться, зокрема, про:

кримськотатарську;

польську;

румунську;

угорську мови.

Переклад не передбачений для тестів з української, англійської, французької, іспанської та німецької мов.

Також наказом визначено строки вступних іспитів до магістратури. Єдиний вступний іспит (ЄВІ) та Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) триватимуть з 26 червня по 14 липня, а їхня додаткова сесія запланована на період з 3 по 21 серпня.

