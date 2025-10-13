Лукашенко оголосив раптову перевірку Збройних сил Білорусі

Лукашенко оголосив раптову перевірку Збройних сил Білорусі
Олександр Лукашенко 16 січня наказав провести масштабну перевірку Збройних сил Білорусі, інформує білоруська служба Радіо Свобода.

«Розпочалася масштабна перевірка Збройних сил. Вона буде комплексною та складатиметься з кількох етапів», – цитує державне агентство БелТА слова державного секретаря Ради безпеки Олександра Вольфовича.

За його словами, перевірка відбувається з урахуванням досвіду «спеціальної військової операції» (російська офіційна назва повномасштабного вторгнення в Україну, в якій Білорусь формально участі не бере – ред.) та його впровадження у військах. Під час навчань будуть відпрацьовані питання захисту військових частин та протидії сучасним засобам ведення війни, включно з безпілотними літальними апаратами.

Вольфович додав, що Лукашенко схвалив ідею навчань і «особисто братиме участь у перевірці».

Першим буде оглянутий підрозділ військово-технічного забезпечення, один з найбільших підрозділів Збройних сил Білорусі, де зберігаються різні види бронетанкового озброєння та військової техніки.

У грудні 2025 року Лукашенко заявляв, нібито Україна сама віддала Крим Росії, а повномасштабна війна розпочалася набагато пізніше через «утиски російськомовного населення».

Білорусь формально не бере участь у російській агресії проти України, але на початку повномасштабного вторгнення в тому числі з території цієї країни в напрямку Києва входило угруповання, яке мало на меті оточення української столиці. Також Росія мала лікарні і шпиталі Білорусі за тилові в перші місяці вторгнення, а російські ракети і літаки використовували повітряний простір Білорусі для ударів по Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Лукашенко заявив, що Україна може зникнути як держава, а Зеленському треба сісти й домовлятися
13 жовтня, 2025, 11:15
Білоруси на українському фронті: спільна боротьба проти спільного ворога
18 липня, 2025, 15:05
Прикордонники не виключають провокацій росії під час навчань у Білорусі, - Демченко
16 червня, 2025, 14:05
ЄС запроваджує нові мита на добрива та агропродукцію з росії та Білорусі
12 червня, 2025, 18:33
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто саме погорів на хабарі в ТЦК на Волині: стало відоме ім’я
Офіційно: на Волині новий виконувач обовʼязків голови ОВА
Справa про хабарі в Держпраці: суд відсторонив Оксану Єзерську від посади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинський пенсіонер отримав вирок за побиття працівниць виконавчої служби
Сьогодні, 12:55
Понад $300 тисяч у голови районної ВЛК: СБУ викрила схему ухилення від мобілізації. ФОТО
Сьогодні, 12:29
Лукашенко оголосив раптову перевірку Збройних сил Білорусі
Сьогодні, 12:13
Запаморочення, шум у вухах, головний біль: чи потрібне УЗД судин голови та шиї
Сьогодні, 11:50
Коли випускники складатимуть НМТ у 2026 році
Сьогодні, 11:47
Медіа
відео
1/8