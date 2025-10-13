Лукашенко оголосив раптову перевірку Збройних сил Білорусі
Сьогодні, 12:13
Олександр Лукашенко 16 січня наказав провести масштабну перевірку Збройних сил Білорусі, інформує білоруська служба Радіо Свобода.
«Розпочалася масштабна перевірка Збройних сил. Вона буде комплексною та складатиметься з кількох етапів», – цитує державне агентство БелТА слова державного секретаря Ради безпеки Олександра Вольфовича.
За його словами, перевірка відбувається з урахуванням досвіду «спеціальної військової операції» (російська офіційна назва повномасштабного вторгнення в Україну, в якій Білорусь формально участі не бере – ред.) та його впровадження у військах. Під час навчань будуть відпрацьовані питання захисту військових частин та протидії сучасним засобам ведення війни, включно з безпілотними літальними апаратами.
Вольфович додав, що Лукашенко схвалив ідею навчань і «особисто братиме участь у перевірці».
Першим буде оглянутий підрозділ військово-технічного забезпечення, один з найбільших підрозділів Збройних сил Білорусі, де зберігаються різні види бронетанкового озброєння та військової техніки.
У грудні 2025 року Лукашенко заявляв, нібито Україна сама віддала Крим Росії, а повномасштабна війна розпочалася набагато пізніше через «утиски російськомовного населення».
Білорусь формально не бере участь у російській агресії проти України, але на початку повномасштабного вторгнення в тому числі з території цієї країни в напрямку Києва входило угруповання, яке мало на меті оточення української столиці. Також Росія мала лікарні і шпиталі Білорусі за тилові в перші місяці вторгнення, а російські ракети і літаки використовували повітряний простір Білорусі для ударів по Україні.
