Волинський пенсіонер отримав вирок за побиття працівниць виконавчої служби





Про це повідомляє



«Перебуваючи на території власного домогосподарства, з метою завадити виконанню службових обов’язків щодо опису й арешту його майна, чоловік схопив державну виконавицю за волосся та завдав не менш як двох ударів в обличчя та голову», – йдеться у матеріалах справи.



Читати ще: На Волині пенсіонер побив двох держпрацівниць, які прийшли арештувати майно за борги. Що вирішив суд



На суді виконавці розповіли: напередодні попереджали боржника телефоном про свій візит. На подвір’я жінок впустила родина підсудного, самого чоловіка вдома не було. За кілька хвилин він вибіг з-за хліва – розлючений і агресивний.



«Без жодних слів він накинувся на мене, схопив за волосся і став бити в голову. Від несподіванки мені дуже запекло око. Не очікувала такої поведінки. Пізніше він вирвав документи, матеріали виконавчого провадження і відкинув кудись», – пригадала головна виконавиця Любешівського відділу.



Коли відлупцював одну, то взявся за іншу – начальницю відділу виконавчої служби.



«Він вихопив телефон із рук, вдарив і штовхнув мене. Я відчула біль у нозі. Після цього кинувся до хати, але не зміг одразу відчинити двері. Казав, що візьме рушницю і нас усіх перестріляє. Мовляв, ми не заберемо його майна, бо в держави є заборгованість перед ним», – додала начальниця відділу виконавчої служби, яка внаслідок конфлікту отримала розрив сухожилля на нозі.



Пенсіонер своєї провини не визнав. Казав, що нічого не пам’ятає, бо був у важкому емоційному стані через смерть доньки. Проте Любешівський суд за напад на посадовців призначив три роки іспитового строку.







В апеляційному суді сторона захисту просила закрити кримінальну справу, наполягаючи, що державні виконавці прийшли на територію будинку незаконно.



«По-перше, вони не мали ні згоди, ні мотивованого рішення уповноваженого органу, щоби перебувати на території домоволодіння. По-друге, немає доведених фактів, що були попередні звернення до обвинуваченого задля отримання дозволу на перебування», – сказала захисниця Наталія Савчук.



За її твердженнями, дії обвинуваченого – це захист своєї домівки від незаконного проникнення.



Читати ще: Позичила сусіду трактор, а отримала брухт: волинянка п’ять років намагається повернути свою техніку



А ось прокурорка Наталія Козачук зазначила, що потреби обороняти дім у чоловіка не було, бо потерпілі не вчиняли жодних неправомірних дій на території.



«Жінки чекали потерпілого із матеріалами, аби в його присутності проводити певні виконавчі дії. Обов’язок боржника – надавати інформацію про майновий стан і допускати працівників для встановлення майна, на яке в подальшому може бути накладено арешт», – додала прокурорка.



Як з’ясувалося, проблеми з боргами в чоловіка тягнуться ще з 2015 року. У день нападу пенсіонер мав шість виконавчих проваджень на суму понад мільйон гривень. Він же твердив, що має три рішення суду, за яким Міноборони винне йому загалом близько 700 тисяч гривень.



Зрештою суд апеляційної інстанції залишив вирок для пенсіонера без змін – три роки іспитового терміну.

