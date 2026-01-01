Путін не приховує своїх бажань і планів: воєнні цілі стосуються не лише України
Сьогодні, 13:15
Президент-диктатор Росії Володимир Путін продовжує демонструвати, що його не задовольнить мирне врегулювання, яке стосується лише України, та не передбачає радикальної реструктуризації НАТО.
Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики згадують заяву «фюрера» про те, що розпочата Росією війна в Україні є «прямою відповіддю» на ігнорування Заходом інтересів Москви «шляхом розширення НАТО», незважаючи на нібито публічні «обіцянки Кремля не робити цього».
В ISW зауважують, що наприкінці 2021-го Російська Федерація висунула НАТО ультиматуми, які б призвели до руйнування Альянсу та вимагали перегляду архітектури європейської безпеки.
«Путін неодноразово демонстрував, що його вимоги більші, ніж ті, що викладені в запропонованому США 28-пунктному плані та наступних мирних планах. Він залишається відданим своїм початковим воєнним цілям 2021 та 2022 років, які виходять за межі території та не обмежуються Україною», — наголосили американські фахівці.
