У Луцьких школах продовжили дистанційне навчання до 1 лютого
Сьогодні, 13:16
Школярі Луцької громади навчатимуться дистанційно до 1 лютого.
Про це у коментарі для misto.media повідомив директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар.
Як пояснив директор департаменту освіти Луцької міськради Віталій Бондар, громади мали визначитися з форматом роботи закладів освіти до 1 лютого: чи продовжувати канікули чи дистанційку.
Рішення про онлайн-навчання ухвалили у п’ятницю, 16 січня, через погодні умови та складну ситуацію в енергосистемі.
Водночас дитячі садки та заклади позашкільної освіти працюватимуть у звичному очному режимі.
