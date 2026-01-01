У Луцьких школах продовжили дистанційне навчання до 1 лютого





Про це у коментарі для Віталій Бондар.



Як пояснив директор департаменту освіти Луцької міськради Віталій Бондар, громади мали визначитися з форматом роботи закладів освіти до 1 лютого: чи продовжувати канікули чи дистанційку.



Рішення про онлайн-навчання ухвалили у п’ятницю, 16 січня, через погодні умови та складну ситуацію в енергосистемі.



Водночас дитячі садки та заклади позашкільної освіти працюватимуть у звичному очному режимі.

