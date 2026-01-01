У Луцьких школах продовжили дистанційне навчання до 1 лютого

У Луцьких школах продовжили дистанційне навчання до 1 лютого
Школярі Луцької громади навчатимуться дистанційно до 1 лютого.

Про це у коментарі для misto.media повідомив директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар.

Як пояснив директор департаменту освіти Луцької міськради Віталій Бондар, громади мали визначитися з форматом роботи закладів освіти до 1 лютого: чи продовжувати канікули чи дистанційку.

Рішення про онлайн-навчання ухвалили у п’ятницю, 16 січня, через погодні умови та складну ситуацію в енергосистемі.

Водночас дитячі садки та заклади позашкільної освіти працюватимуть у звичному очному режимі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: навчання, школи, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто саме погорів на хабарі в ТЦК на Волині: стало відоме ім’я
Офіційно: на Волині новий виконувач обовʼязків голови ОВА
Справa про хабарі в Держпраці: суд відсторонив Оксану Єзерську від посади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Морози на Волині затримаються: скільки ще триватиме холодна погода
Сьогодні, 14:05
«Ніхто у світі з таким не стикався»: Шмигаль назвав кількість ударів по українській енергетиці за 2025 рік
Сьогодні, 13:40
У Луцьких школах продовжили дистанційне навчання до 1 лютого
Сьогодні, 13:16
Путін не приховує своїх бажань і планів: воєнні цілі стосуються не лише України
Сьогодні, 13:15
Волинський пенсіонер отримав вирок за побиття працівниць виконавчої служби
Сьогодні, 12:55
Медіа
відео
1/8