«Ніхто у світі з таким не стикався»: Шмигаль назвав кількість ударів по українській енергетиці за 2025 рік

Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді. Він назвав кількість ударів по енергетиці протягом минулого року, пише



«Сьогодні Україна проходить найважчу зиму за весь час повномасштабної війни. По об’єктах критичної інфраструктури росіяни працюють всім своїм арсеналом: балістика, крилаті ракети, модернізовані дрони», – заявив Шмигаль.



За його словами, протягом минулого року вони завдали по енергетиці 612 цілеспрямованих комбінованих атак. Зараз інтенсивність лише зростає і такі удари відбуваються щодня.



«В Україні не залишилось жодної електростанції, яка б під час війни не зазнала ударів ворога. Вибито тисячі мегават генерації. Ніхто у світі ніколи не стикався з таким викликом», – додав міністр енергетики.



14 січня президент Володимир Зеленський оголосив, що в енергетичній сфері вводиться режим надзвичайної ситуації. Він також визначив кілька основних кроків для стабілізації ситуації після посилених ударів РФ по енергоінфраструктурі.

