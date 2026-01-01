Британія виділить Україні 20 мільйонів фунтів на відновлення енергетичної інфраструктури
Сьогодні, 14:36
Велика Британія оголосила про надання Україні додаткових 20 млн фунтів стерлінгів на відновлення та захист енергетичної інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Британського уряду.
"Це відбувається на тлі того, коли сьогодні в Києві Велика Британія та Україна відзначають першу річницю знакового 100-річного партнерства між двома країнами", - наголошується в заяві.
У британському уряді констатують, що зараз сотні тисяч українців, включно з дітьми, залишилися без опалення та електроенергії через падіння температури по всій Україні.
Нова підтримка, оголошена сьогодні, допоможе задовольнити нагальні потреби у забезпеченні теплом та електроенергією мільйонів сімей, дітей та людей похилого віку, упевнені партнери.
Кошти підуть на ремонт, відновлення, захист і виробництво енергії, щоб забезпечити електро- та теплопостачання в домівках, лікарнях і школах у складних зимових умовах.
Крім енергетичної підтримки, Лондон оголосив про розширення програми шкільного партнерства між Україною та Великою Британією. Упродовж наступних трьох років до ініціативи долучаться ще 300 шкіл, а загалом участь у програмі зможуть взяти близько 54 тисяч учнів з обох країн.
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що 100-річне партнерство з Україною є символом спільних цінностей і довгострокової підтримки.
У Лондоні також підкреслили, що двостороння співпраця виходить далеко за межі війни й охоплює безпеку, освіту, інновації, торгівлю та культурні обміни, спрямовані на спільне майбутнє двох держав.
Коментарі 0
