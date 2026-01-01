ВАКС обрав заставу лідерці «Батьківщини» Юлії Тимошенко
Сьогодні, 15:16
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжним заходом заставу у розмірі 33 мільйони 280 тисяч лідерці парламентської фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко, яку підозрюють у пропозиції дачі хабаря народним депутатам.
Суддя Віталій Дубас задовольнив клопотання прокуратури частково (обвинувачення просили заставу в 50 мільйонів).
Також суд визначив для підозрюваної низку процесуальних обов'язків, як то прибувати за викликом суду, слідчого чи прокурора, не залишати межі Київської області, повідомляти про зміну проживання або роботи, утриматися від спілкування з визначеними нардепами, здати паспорти для виїзду за кордон.
Обов'язку носити електронний браслет немає.
Під час свого виступу в суді Тимошенко попросила суддю не призначати запобіжний захід взагалі або обмежитися особистими зобов'язаннями.
Адвокати лідерки "Батьківщини" також заперечували проти призначення процесуальних обов'язків. За словами сторони захисту, заборона залишати територію столиці та Київської області та здача закордонного паспорту суттєво вплине на здійснення політичної діяльності Тимошенко. Стосовно засобу електронного стеження, адвокат також аргументував, що "жіноче взуття відрізняється від чоловічого, має певні особливості, тому вимогу носити електронний браслет можна розцінювати свого роду як тортури".
