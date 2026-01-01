Опублікували «плівки Тимошенко» про купівлю голосів у Верховній Раді. ВІДЕО

Юлію Тимошенко підозрюють у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам.



Про це повідомили Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро, пише



За даними слідства, після того, як у грудні 2025 року правоохоронці викрили факти отримання неправомірної вигоди народними депутатами за ухвалення рішень щодо законопроєктів, підозрювана ініціювала переговори з окремими парламентарями щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань.



«Йшлося не про разові домовленості, а про регулярний механізм співпраці, який передбачав виплати наперед та був розрахований на тривалий період», — кажуть слідчі.



Народним депутатам мали надходити вказівки щодо голосування, а в окремих випадках — щодо утримання або неучасті в голосуванні, зазначають у НАБУ.



Зокрема, правоохоронці показали шматок розмови Тимошенко з парламентарем, де якраз йшлося про розгляд кадрових змін. Також вони знайшли повідомлення політикині, з якого випливає, що ці вказівки щодо призначень стосувалися останніх змін в уряді — звільнень Михайла Федорова та Дениса Шмигаля — та відставки Василя Малюка з посади голови СБУ.



На іншому шматку запису від 12 січня, вона пошепки говорить: «Ми платимо “десять” за дві сесії, платимо передплатою за дві сесії <…> Якщо ми з вами сьогодні домовимося, то ми фіксуємо хто з вами разом, або ви або хто з вами разом, і я буду вам віддавати. А ви, і давати буду як на касу».



Справу кваліфікували за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України — пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Антикорупційні органи підтвердили, що керівницю депутатської фракції «Батьківщина»підозрюють у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам.Про це повідомили Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро, пише Громадське За даними слідства, після того, як у грудні 2025 року правоохоронці викрили факти отримання неправомірної вигоди народними депутатами за ухвалення рішень щодо законопроєктів, підозрювана ініціювала переговори з окремими парламентарями щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань.«Йшлося не про разові домовленості, а про регулярний механізм співпраці, який передбачав виплати наперед та був розрахований на тривалий період», — кажуть слідчі.Народним депутатам мали надходити вказівки щодо голосування, а в окремих випадках — щодо утримання або неучасті в голосуванні, зазначають у НАБУ.Зокрема, правоохоронці показали шматок розмови Тимошенко з парламентарем, де якраз йшлося про розгляд кадрових змін. Також вони знайшли повідомлення політикині, з якого випливає, що ці вказівки щодо призначень стосувалися останніх змін в уряді — звільненьта— та відставкиз посади голови СБУ.На іншому шматку запису від 12 січня, вона пошепки говорить: «Ми платимо “десять” за дві сесії, платимо передплатою за дві сесії <…> Якщо ми з вами сьогодні домовимося, то ми фіксуємо хто з вами разом, або ви або хто з вами разом, і я буду вам віддавати. А ви, і давати буду як на касу».Справу кваліфікували за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України — пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію