Опублікували «плівки Тимошенко» про купівлю голосів у Верховній Раді. ВІДЕО
Антикорупційні органи підтвердили, що керівницю депутатської фракції «Батьківщина» Юлію Тимошенко підозрюють у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам.

Про це повідомили Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро, пише Громадське.

За даними слідства, після того, як у грудні 2025 року правоохоронці викрили факти отримання неправомірної вигоди народними депутатами за ухвалення рішень щодо законопроєктів, підозрювана ініціювала переговори з окремими парламентарями щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань.

«Йшлося не про разові домовленості, а про регулярний механізм співпраці, який передбачав виплати наперед та був розрахований на тривалий період», — кажуть слідчі.

Народним депутатам мали надходити вказівки щодо голосування, а в окремих випадках — щодо утримання або неучасті в голосуванні, зазначають у НАБУ.

Зокрема, правоохоронці показали шматок розмови Тимошенко з парламентарем, де якраз йшлося про розгляд кадрових змін. Також вони знайшли повідомлення політикині, з якого випливає, що ці вказівки щодо призначень стосувалися останніх змін в уряді — звільнень Михайла Федорова та Дениса Шмигаля — та відставки Василя Малюка з посади голови СБУ.

На іншому шматку запису від 12 січня, вона пошепки говорить: «Ми платимо “десять” за дві сесії, платимо передплатою за дві сесії <…> Якщо ми з вами сьогодні домовимося, то ми фіксуємо хто з вами разом, або ви або хто з вами разом, і я буду вам віддавати. А ви, і давати буду як на касу».

Справу кваліфікували за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України — пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.

