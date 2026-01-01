У Києві затримали колаборантку-освітянку з окупованого Криму
Сьогодні, 12:13
Працівники СБУ затримали у Києві колаборантку, яка впроваджувала «освітні стандарти» рф у тимчасово окупованому Криму.
Про це у телеграмі повідомляє СБУ.
Контррозвідка Служби безпеки затримала у Києві ще одну посадовицю-колаборантку. Нею виявилась очільниця захопленої школи у тимчасово окупованій Ялті, яка запроваджувала у цьому закладі «освітні стандарти» рф.
Окрім цього, зловмисниця нав’язувала учням та їхнім батькам кремлівську пропаганду, зокрема героїзувала рашистів та виправдовувала їхні злочини проти України.
Співробітники СБУ затримали фігурантку, коли вона прибула у столицю нашої держави, щоб відвідати родичів.
Як встановило розслідування, фігурантка в’їхала в Україну через треті країни і невдовзі за таким же маршрутом планувала повернутися до Криму для продовження роботи на окупаційну адміністрацію рф.
За матеріалами справи, колаборантка пішла на співпрацю з ворогом ще у 2014 році після захоплення українського півострова. Тоді жінка була директором одного із загальноосвітніх закладів освіти у Ялті й фактично одразу підтримала рашистів.
За це окупанти доручили їй керувати місцевою школою, щоб «переформатувати» навчально-виховний процес за «стандартами» кремля.
Для цього фігурантка регулярно проводила агітаційно-масові заходи, під час яких нав’язувала школярам та їхнім батькам «тези» московської пропаганди.
На так званих «лінійках» колаборантка популяризувала кремлівський режим і виступала за його поширення.
Затримання фігурантки відбулося в її орендованій квартирі у Києві. При обшуку в неї виявлено російські паспорти і смартфони із доказами співпраці з ворогом.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує тюремне ув’язнення.
Комплексні заходи проводили спільно зі слідчими СБУ в АР Крим за процесуального керівництва Прокуратури АР Крим та міста Севастополя.
