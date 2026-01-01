У Києві затримали колаборантку-освітянку з окупованого Криму

Працівники СБУ затримали у Києві, яка впроваджувала «освітні стандарти» рф у тимчасово окупованому Криму.Про це у телеграмі повідомляє СБУ.Контррозвідка Служби безпеки затримала у Києві ще одну посадовицю-колаборантку. Нею виявилась очільниця захопленої школи у тимчасово окупованій Ялті, яка запроваджувала у цьому закладі «освітні стандарти» рф.Окрім цього, зловмисниця нав’язувала учням та їхнім батькам кремлівську пропаганду, зокрема героїзувала рашистів та виправдовувала їхні злочини проти України.Співробітники СБУ затримали фігурантку, коли вона прибула у столицю нашої держави, щоб відвідати родичів.Як встановило розслідування, фігурантка в’їхала в Україну через треті країни і невдовзі за таким же маршрутом планувала повернутися до Криму для продовження роботи на окупаційну адміністрацію рф.За матеріалами справи, колаборантка пішла на співпрацю з ворогом ще у 2014 році після захоплення українського півострова. Тоді жінка була директором одного із загальноосвітніх закладів освіти у Ялті й фактично одразу підтримала рашистів.За це окупанти доручили їй керувати місцевою школою, щоб «переформатувати» навчально-виховний процес за «стандартами» кремля.Для цього фігурантка регулярно проводила агітаційно-масові заходи, під час яких нав’язувала школярам та їхнім батькам «тези» московської пропаганди.На так званих «лінійках» колаборантка популяризувала кремлівський режим і виступала за його поширення.Затримання фігурантки відбулося в її орендованій квартирі у Києві. При обшуку в неї виявлено російські паспорти і смартфони із доказами співпраці з ворогом.Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).Зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує тюремне ув’язнення.Комплексні заходи проводили спільно зі слідчими СБУ в АР Крим за процесуального керівництва Прокуратури АР Крим та міста Севастополя.