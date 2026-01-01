Майже чотири роки на великій війні: «На щиті» на рідну Волинь повертається воїн Олександр Хомич
Сьогодні, 13:51
«На щиті» додому назавжди повертається воїн з Волині Олександр Хомич.
Про це повідомили у Дубечненській сільській раді.
"Поховання загиблого нашого земляка, Захисника України Хомича Олександра, 1989 року народження, жителя с.Кримне, водія 2 танкової роти 1 танкового батальйону ВЧ А0932 відбудеться у п'ятницю в Свято- Михайлівському храмі с. Кримне.
Траурний кортеж вирушить о 09:00 із смт Ратне та проїде через:
с. Здомишель — с. Рокита — с. Дубечне - с.Мокре - с.Кримне.
Усіх, хто може долучитися до автомобільного супроводу, просимо прибути до смт. Ратне", - йдеться в повідомленні.
Колектив інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Дубечненській сільській раді.
"Поховання загиблого нашого земляка, Захисника України Хомича Олександра, 1989 року народження, жителя с.Кримне, водія 2 танкової роти 1 танкового батальйону ВЧ А0932 відбудеться у п'ятницю в Свято- Михайлівському храмі с. Кримне.
Траурний кортеж вирушить о 09:00 із смт Ратне та проїде через:
с. Здомишель — с. Рокита — с. Дубечне - с.Мокре - с.Кримне.
Усіх, хто може долучитися до автомобільного супроводу, просимо прибути до смт. Ратне", - йдеться в повідомленні.
Колектив інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Хто саме погорів на хабарі в ТЦК на Волині: стало відоме ім’я
Сьогодні, 14:12
Неподалік Львова обстріляли авто ТЦК, нападник втік
Сьогодні, 13:59
Майже чотири роки на великій війні: «На щиті» на рідну Волинь повертається воїн Олександр Хомич
Сьогодні, 13:51
У Запоріжжі жінка продала немовля
Сьогодні, 12:30
У Києві затримали колаборантку-освітянку з окупованого Криму
Сьогодні, 12:13