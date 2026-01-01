Майже чотири роки на великій війні: «На щиті» на рідну Волинь повертається воїн Олександр Хомич

Олександр Хомич.



Про це повідомили у Дубечненській сільській раді.



"Поховання загиблого нашого земляка, Захисника України Хомича Олександра, 1989 року народження, жителя с.Кримне, водія 2 танкової роти 1 танкового батальйону ВЧ А0932 відбудеться у п'ятницю в Свято- Михайлівському храмі с. Кримне.



Траурний кортеж вирушить о 09:00 із смт Ратне та проїде через:



с. Здомишель — с. Рокита — с. Дубечне - с.Мокре - с.Кримне.



Усіх, хто може долучитися до автомобільного супроводу, просимо прибути до смт. Ратне", - йдеться в повідомленні.



Колектив інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

