Неподалік Львова обстріляли авто ТЦК, нападник втік





Внаслідок події ніхто не постраждав, мікроавтобус військовослужбовців РТЦК, які здійснювали заходи з оповіщення, отримав технічні пошкодження, пише



Подія сталась сьогодні, 14 січня, близько 10:00 на перехресті вулиць Лесі Українки – Небесної Сотні у селищі.



Водій авто Volkswagen Passat здійснив кілька пострілів по автомобілю Volkswagen Transporter, після чого з місця поїхав.



За цим фактом слідчі відідлу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального куодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.



Поліцейські вживають заходів для встановлення місця перебування та затримання зловмисника.

