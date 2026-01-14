Рада призначила Федорова міністром оборони

Михайла Федорова новим міністром оборони.



Про це йшлося в трансляції засідання Ради 14 січня, пише



Відповідне рішення у Раді підтримали 277 нардепів.



Утримались або є не голосували деякі нардепи "Батьківщини", "Голосу" та 17 "слуг народу".



Після рішення Ради Федоров склав присягу міністра оборони.



Комітет Ради за день до голосування підтримав кандидатуру Федорова і рекомендував голосувати за його призначення до Міноборони.



З трибуни парламенту Федоров заявив, що головна гарантія безпеки для України це її сили оборони.



Він визнав, що наразі існує низка проблем, які заважають захисникамм діяти ефективно: "паперова" армія, радянський підхід, надмірна бюрократія та збої у забезпеченні фронту.



Федоров також повідомив, що планує комплексний аудит системи ТЦК: "Після ми запропонуємо системне рішення, щоб вирішити накопичені роками проблеми і при цьому зберегти обороноздатність країни".



"Сьогодні не можна воювати новими технологіями зі старою організаційною структурою. Необхідні комплексні зміни.



Наша мета — змінити систему: провести армійську реформу, покращити інфраструктуру на передовій, викорінити брехню й корупцію, зробити лідерство та довіру новою культурою", - сказав Федоров.



Федоров заявив, що найближчим часом планує зробити "глибокий аудит Міноборони та ЗСУ", щоб "знайти додаткові можливості для покращення фінансового й соціального рівня забезпечення військовослужбовців".



Він також розповів, що його рідне місто Василівка в Запорізькій області, окуповане: "Російські війська прийшли у Василівку в перші дні вторгнення... Останні 4 роки я живу тим, щоб деокупувати Василівку. Тому моя історія – особиста".



2 січня Зеленський запропонував призначити першого віцепрем'єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова новим міністром оборони.



5 січня Зеленський і Федоров обговорили зміни, які той планує втілювати на посаді міністра оборони.



9 січня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що до парламенту надійшли заяви про відставку міністра оборони України Дениса Шмигаля та першого віце-прем'єр-міністра України - міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.



13 січня Верховна Рада підтримала звільнення міністра оборони Дениса Шмигаля, який має перейти на посаду міністра енергетики.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада підтримала призначення колишнього першого віцепрем'єра, міністра цифрової трансформаціїновим міністром оборони.Про це йшлося в трансляції засідання Ради 14 січня, пише Українська правда Відповідне рішення у Раді підтримали 277 нардепів.Утримались або є не голосували деякі нардепи "Батьківщини", "Голосу" та 17 "слуг народу".Після рішення Ради Федоров склав присягу міністра оборони.Комітет Ради за день до голосування підтримав кандидатуру Федорова і рекомендував голосувати за його призначення до Міноборони.З трибуни парламенту Федоров заявив, що головна гарантія безпеки для України це її сили оборони.Він визнав, що наразі існує низка проблем, які заважають захисникамм діяти ефективно: "паперова" армія, радянський підхід, надмірна бюрократія та збої у забезпеченні фронту.Федоров також повідомив, що планує комплексний аудит системи ТЦК: "Після ми запропонуємо системне рішення, щоб вирішити накопичені роками проблеми і при цьому зберегти обороноздатність країни"."Сьогодні не можна воювати новими технологіями зі старою організаційною структурою. Необхідні комплексні зміни.Наша мета — змінити систему: провести армійську реформу, покращити інфраструктуру на передовій, викорінити брехню й корупцію, зробити лідерство та довіру новою культурою", - сказав Федоров.Федоров заявив, що найближчим часом планує зробити "глибокий аудит Міноборони та ЗСУ", щоб "знайти додаткові можливості для покращення фінансового й соціального рівня забезпечення військовослужбовців".Він також розповів, що його рідне місто Василівка в Запорізькій області, окуповане: "Російські війська прийшли у Василівку в перші дні вторгнення... Останні 4 роки я живу тим, щоб деокупувати Василівку. Тому моя історія – особиста".2 січня Зеленський запропонував призначити першого віцепрем'єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова новим міністром оборони.5 січня Зеленський і Федоров обговорили зміни, які той планує втілювати на посаді міністра оборони.9 січня голова Верховної Радиповідомив, що до парламенту надійшли заяви про відставку міністра оборони України Дениса Шмигаля та першого віце-прем'єр-міністра України - міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.13 січня Верховна Рада підтримала звільнення міністра оборони, який має перейти на посаду міністра енергетики.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію