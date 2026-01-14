Помер народний депутат Олександр Кабанов

Олександр Кабанов.



Про це оголосив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, тпише



Нардепи хвилиною мовчання вшанували його памʼять.



Колега депутата Жан Беленюк, який раніше повідомив про його смерть у соцмережі, деталей не розголошував.



ДОВІДКОВО



Олександр Кабанов народився 6 серпня 1973 року у Запоріжжі. До обрання нардепом працював сценаристом у компанії "Квартал 95". Обраний до Верховної Ради по списку партії "Слуга народу" під номером 87. Працював у парламентському комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики.

