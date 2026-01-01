У Центральному парку Луцька прорубали 50 ополонок





Про це 14 січня повідомили у Луцькій міській раді, пише



Як показали заміри, проведені працівниками відділу екології міської ради, вміст розчиненого кисню у воді становив 4,4 — 4,5 мг/л 12 січня та 4,0 — 4,1 мг/л 13 січня при нормі 3 — 6 мг/л, що не є критичним для виникнення замору.



Проте реагуючи на звернення мешканців міста, представники відділу екології Луцької міської ради та Волинського рибоохоронного патруля провели обстеження каналів у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки щодо недопущення виникнення задухи в зимовий період.



Такі заходи відбуваються щороку за наявності криги на воді та морозів.



