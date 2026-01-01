На Рівненщині до 15 років засудили двох безробітних, які підпалювали об’єкти Укрзалізниці

За матеріалами СБУ по 15 років тюрми отримали два агенти фсб, які займалися підпалами об’єктів Укрзалізниці на Рівненщині.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.За доказовою базою Служби безпеки по 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримали двоє агентів фсб, яких СБУ затримала у червні 2024 року. Фігуранти займалися підпалами релейних шаф Укрзалізниці у Рівненській області.Використовуючи диверсії на залізничній інфраструктурі регіону, ворог сподівався порушити транспортну логістику Сил оборони на заході України.Як встановило розслідування, замовлення фсб у «тандемі» виконували двоє місцевих безробітних, яких окупанти завербували через Телеграм-канал з пошуку «легких заробітків».За обіцянку швидкого «підробітку» агенти підшукали релейну шафу, яка живить семафори на одній із ліній залізничного сполучення регіону.Після погодження «цілі» з куратором від фсб, фігуранти підпалили технологічне обладнання за допомогою легкозаймистої суміші.У ході диверсії кожен з агентів відповідав за свій напрямок: один зловмисник підпалював релейну шафу, а другий – фіксував це на телефонну камеру для «звіту» фсб.Співробітники СБУ затримали фігурантів по «гарячих слідах» одразу після вчинення злочину.За матеріалами Служби безпеки суд визнав агентів винними за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).