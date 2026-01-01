На Рівненщині до 15 років засудили двох безробітних, які підпалювали об’єкти Укрзалізниці
Сьогодні, 16:07
За матеріалами СБУ по 15 років тюрми отримали два агенти фсб, які займалися підпалами об’єктів Укрзалізниці на Рівненщині.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
За доказовою базою Служби безпеки по 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримали двоє агентів фсб, яких СБУ затримала у червні 2024 року. Фігуранти займалися підпалами релейних шаф Укрзалізниці у Рівненській області.
Використовуючи диверсії на залізничній інфраструктурі регіону, ворог сподівався порушити транспортну логістику Сил оборони на заході України.
Як встановило розслідування, замовлення фсб у «тандемі» виконували двоє місцевих безробітних, яких окупанти завербували через Телеграм-канал з пошуку «легких заробітків».
За обіцянку швидкого «підробітку» агенти підшукали релейну шафу, яка живить семафори на одній із ліній залізничного сполучення регіону.
Після погодження «цілі» з куратором від фсб, фігуранти підпалили технологічне обладнання за допомогою легкозаймистої суміші.
У ході диверсії кожен з агентів відповідав за свій напрямок: один зловмисник підпалював релейну шафу, а другий – фіксував це на телефонну камеру для «звіту» фсб.
Співробітники СБУ затримали фігурантів по «гарячих слідах» одразу після вчинення злочину.
За матеріалами Служби безпеки суд визнав агентів винними за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).
