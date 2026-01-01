Віткофф і Кушнер можуть поїхати до Москви для переговорів із путіним, - Bloomberg

Стів Віткофф і Джаред Кушнер планують найближчим часом відвідати Москву для зустрічі з російським диктатором володимиром путіним.



Про це повідомляє



За словами співрозмовників агентства, поїздка може відбутися вже цього місяця, однак плани поки що не є остаточними, а строки можуть змінитися через події в Ірані, де понад два тижні тривають масштабні заворушення.



У Білому домі заперечують домовленості



Водночас представник Білого дому заявив, що наразі така зустріч не запланована. Кремль, у свою чергу, не відповів на запит журналістів щодо можливих переговорів.



Одне з джерел Bloomberg зазначає, що ключовою перешкодою залишається невизначеність щодо зацікавленості самого Путіна у повторній зустрічі з американськими посланцями.



Прогрес у мирному плані - 90%



Водночас представники США та України заявляють про значний прогрес у реалізації 20-пунктного плану припинення бойових дій. За їхніми оцінками, близько 90% пунктів уже узгоджені, однак низка принципових питань досі залишається відкритою.



Позиції Москви і Києва залишаються протилежними



Кремль наполягає на виведенні українських військ з територій східного Донбасу, які російські сили не змогли захопити. Київ натомість пропонує заморозити поточну лінію фронту або здійснити взаємне відведення військ для створення буферної зони.



Також Москва виступає проти розміщення військ НАТО в Україні та вимагає міжнародного визнання окупованих територій російськими.



Запорізька АЕС і заморожені активи



Серед інших невирішених питань - контроль над Запорізькою АЕС, захопленою російськими військами, а також доля близько 300 млрд доларів заморожених активів Центрального банку РФ.



Гарантії безпеки і відбудова України



За даними джерел, американські чиновники планують представити Путіну та його команді оновлені проєкти мирних домовленостей. Очікується, що ключовими темами обговорень стануть гарантії безпеки для України, які нададуть США та Європа, а також післявоєнна відбудова країни.



Саміт у Парижі



6 січня в Парижі пройшла зустріч партнерів України, присвячена майбутнім гарантіям безпеки для Києва у разі припинення війни з Росією. Сторони обговорили вироблення спільної позиції України, Європи та США, а також можливість розміщення іноземних військових контингентів після досягнення перемир’я.



Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про створення координаційної групи, покликаної забезпечити швидку та ефективну взаємодію між країнами "коаліції охочих", Сполученими Штатами та Україною.



Напередодні саміту ЗМІ оприлюднили проєкт декларації, який передбачає військову, розвідувальну й логістичну підтримку України, дипломатичні ініціативи та посилення санкцій проти РФ, однак документ поки не схвалений лідерами держав.



Водночас 7 січня у Парижі помітили спецпредставника Кремля Кирила Дмитрієва, якого, за даними медіа, приймали в посольстві США. Axios також повідомляв, що радники Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели з ним зустріч для обговорення американського мирного плану щодо України.

