Підозрюваний депутат Волиньради Анатолій Вітів вніс 6 мільйонів застави: йому повернуть паспорт

Підозрюваний депутат Волиньради Анатолій Вітів вніс 6 мільйонів застави: йому повернуть паспорт
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула скаргу адвокатів підозрюваного у хабарництві депутата Волинської обласної ради Анатолія Вітіва, яку задовольнила частково. Запобіжний захід не змінився, однак йому повернуть паспорт громадянина України.

Про це стало відомо 14 січня з відеотрансляції засідання суду, пише Суспільне.

Один із захисників волинського депутата Костянтин Глоба просив суд скасувати попередню ухвалу та прийняти рішення про відмову в обранні запобіжного заходу. З його слів, на депозитний рахунок суду за Анатолія Вітіва внесли понад 6 млн грн застави. Станом на 5 січня сума внесеної застави складала 5,7 млн грн.

Під час засідання адвокат наполягав на тому, що визначена раніше сума застави у 10 млн грн є непомірною для Анатолія Вітіва, тобто не відповідають реальному майновому стану підозрюваного.

Ухвалу слідчого судді ВАКС від 24 грудня 2025 року про застосування до депутата Волинської облради суд скасував у частині покладеного обов'язку "здати до міграційної служби на зберігання паспорт громадянина України", в іншій частині ухвалу залишили без змін.

Після внесення повної суми застави підозрюваний має носити електронний браслет, уникати спілкування з визначеним переліком людей, прибувати до детективів НАБУ, прокурорів САП за першою вимогою, повідомляти про зміну свого місця проживання, а також не відлучатися з міста Львова без дозволу. Строк дії обов'язків, покладених слідчим суддею — до 24 лютого 2026 року.

Що відомо про справу, у якій Анатолій Вітів — підозрюваний

19 грудня детективи НАБУ оголосили підозри депутату облради Анатолію Вітіву, депутату Луцькради Миколі Федіку і колишньому нардепу і підприємцю Юрію Савчуку в хабарництві. Того ж дня відбулися обшуки в кабінетах Луцького міського голови Ігоря Поліщука і голови облради Григорія Недопада.

За даними слідства, в екснардепа Юрія Савчука просили 30 тисяч доларів США, за які обіцяли допомогти з отриманням дозволів на будівництво багатоквартирного житлового комплексу в місті Луцьку. Двоє з трьох підозрюваних — луцький депутат Микола Федік і волинський депутат Анатолій Вітів.

У липні 2025 року депутати Луцькради погодили детальний план території в межах вулиць Чорновола, Ветеранів та річки Сапалаївка. Відповідно до документа, ковзанку "Снігова королева" запланували знести та спорудити на її місці житловий комплекс на 9 поверхів і на майже пів тисячі квартир.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Вітів
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Офіційно: на Волині новий виконувач обовʼязків голови ОВА
Справa про хабарі в Держпраці: суд відсторонив Оксану Єзерську від посади
Юриста та депутата Луцької міськради Валентина Хаймика ошукали інтернет-шахраї
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Успенський собор у Володимирі передали релігійній громаді ПЦУ
Сьогодні, 18:11
Як вибрати ліки онлайн без ризиків: поради для відповідального покупця
Сьогодні, 17:15
Підозрюваний депутат Волиньради Анатолій Вітів вніс 6 мільйонів застави: йому повернуть паспорт
Сьогодні, 17:06
Мистецтво конспектування: як навчитися виділяти головне та запам’ятовувати більше
Сьогодні, 16:57
У Центральному парку Луцька прорубали 50 ополонок
Сьогодні, 16:38
Медіа
відео
1/8