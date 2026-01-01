Підозрюваний депутат Волиньради Анатолій Вітів вніс 6 мільйонів застави: йому повернуть паспорт
Сьогодні, 17:06
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула скаргу адвокатів підозрюваного у хабарництві депутата Волинської обласної ради Анатолія Вітіва, яку задовольнила частково. Запобіжний захід не змінився, однак йому повернуть паспорт громадянина України.
Про це стало відомо 14 січня з відеотрансляції засідання суду, пише Суспільне.
Один із захисників волинського депутата Костянтин Глоба просив суд скасувати попередню ухвалу та прийняти рішення про відмову в обранні запобіжного заходу. З його слів, на депозитний рахунок суду за Анатолія Вітіва внесли понад 6 млн грн застави. Станом на 5 січня сума внесеної застави складала 5,7 млн грн.
Під час засідання адвокат наполягав на тому, що визначена раніше сума застави у 10 млн грн є непомірною для Анатолія Вітіва, тобто не відповідають реальному майновому стану підозрюваного.
Ухвалу слідчого судді ВАКС від 24 грудня 2025 року про застосування до депутата Волинської облради суд скасував у частині покладеного обов'язку "здати до міграційної служби на зберігання паспорт громадянина України", в іншій частині ухвалу залишили без змін.
Після внесення повної суми застави підозрюваний має носити електронний браслет, уникати спілкування з визначеним переліком людей, прибувати до детективів НАБУ, прокурорів САП за першою вимогою, повідомляти про зміну свого місця проживання, а також не відлучатися з міста Львова без дозволу. Строк дії обов'язків, покладених слідчим суддею — до 24 лютого 2026 року.
Що відомо про справу, у якій Анатолій Вітів — підозрюваний
19 грудня детективи НАБУ оголосили підозри депутату облради Анатолію Вітіву, депутату Луцькради Миколі Федіку і колишньому нардепу і підприємцю Юрію Савчуку в хабарництві. Того ж дня відбулися обшуки в кабінетах Луцького міського голови Ігоря Поліщука і голови облради Григорія Недопада.
За даними слідства, в екснардепа Юрія Савчука просили 30 тисяч доларів США, за які обіцяли допомогти з отриманням дозволів на будівництво багатоквартирного житлового комплексу в місті Луцьку. Двоє з трьох підозрюваних — луцький депутат Микола Федік і волинський депутат Анатолій Вітів.
У липні 2025 року депутати Луцькради погодили детальний план території в межах вулиць Чорновола, Ветеранів та річки Сапалаївка. Відповідно до документа, ковзанку "Снігова королева" запланували знести та спорудити на її місці житловий комплекс на 9 поверхів і на майже пів тисячі квартир.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це стало відомо 14 січня з відеотрансляції засідання суду, пише Суспільне.
Один із захисників волинського депутата Костянтин Глоба просив суд скасувати попередню ухвалу та прийняти рішення про відмову в обранні запобіжного заходу. З його слів, на депозитний рахунок суду за Анатолія Вітіва внесли понад 6 млн грн застави. Станом на 5 січня сума внесеної застави складала 5,7 млн грн.
Під час засідання адвокат наполягав на тому, що визначена раніше сума застави у 10 млн грн є непомірною для Анатолія Вітіва, тобто не відповідають реальному майновому стану підозрюваного.
Ухвалу слідчого судді ВАКС від 24 грудня 2025 року про застосування до депутата Волинської облради суд скасував у частині покладеного обов'язку "здати до міграційної служби на зберігання паспорт громадянина України", в іншій частині ухвалу залишили без змін.
Після внесення повної суми застави підозрюваний має носити електронний браслет, уникати спілкування з визначеним переліком людей, прибувати до детективів НАБУ, прокурорів САП за першою вимогою, повідомляти про зміну свого місця проживання, а також не відлучатися з міста Львова без дозволу. Строк дії обов'язків, покладених слідчим суддею — до 24 лютого 2026 року.
Що відомо про справу, у якій Анатолій Вітів — підозрюваний
19 грудня детективи НАБУ оголосили підозри депутату облради Анатолію Вітіву, депутату Луцькради Миколі Федіку і колишньому нардепу і підприємцю Юрію Савчуку в хабарництві. Того ж дня відбулися обшуки в кабінетах Луцького міського голови Ігоря Поліщука і голови облради Григорія Недопада.
За даними слідства, в екснардепа Юрія Савчука просили 30 тисяч доларів США, за які обіцяли допомогти з отриманням дозволів на будівництво багатоквартирного житлового комплексу в місті Луцьку. Двоє з трьох підозрюваних — луцький депутат Микола Федік і волинський депутат Анатолій Вітів.
У липні 2025 року депутати Луцькради погодили детальний план території в межах вулиць Чорновола, Ветеранів та річки Сапалаївка. Відповідно до документа, ковзанку "Снігова королева" запланували знести та спорудити на її місці житловий комплекс на 9 поверхів і на майже пів тисячі квартир.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Успенський собор у Володимирі передали релігійній громаді ПЦУ
Сьогодні, 18:11
Підозрюваний депутат Волиньради Анатолій Вітів вніс 6 мільйонів застави: йому повернуть паспорт
Сьогодні, 17:06
У Центральному парку Луцька прорубали 50 ополонок
Сьогодні, 16:38