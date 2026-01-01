Успенський собор у Володимирі передали релігійній громаді ПЦУ

Успенський собор у Володимирі передали релігійній громаді ПЦУ
Успенський собор у Володимирі передали у користування релігійній громаді Православної церкви України.

Про це стало відомо за результатами робочого візиту заступника голови облдержадміністрації Тараса Шкітера у Володимирську громаду 14 січня 2026 року.

Як повідомив Тарас Шкітер, Волинська ОДА отримала листи-погодження про передачу Успенського собору Володимир-Волинській єпархії Православної Церкви України від Міністерства культури України та Державної служби України з етнополітики та свободи совісті.

Успенський собор у Володимирі передали релігійній громаді ПЦУ

Опісля Волинською ОДА видано розпорядження, відповідно до якого Державний історико-культурний заповідник «Стародавній Володимир» упродовж п’яти днів зобов’язаний передати у користування культові споруди пам’ятки архітектури національного значення для релігійних потреб Володимир-Волинській єпархії Православної Церкви України.

Після виконання формальної процедури Успенський собор у м.Володимир буде у користуванні Володимир-Волинської єпархії ПЦУ.

Нагадаємо, що у листопаді 2025 року виконавча служба за підтримки поліції виконала рішення суду та виселила УПЦ МП із Свято-Успенського собору у Володимирі. Підставою стало завершення терміну оренди, а сам об’єкт нерухомості передали на баланс Державного історико-культурного заповідника «Стародавній Володимир», який перебуває в управлінні Волинської ОВА. Водночас представники УПЦ МП продовжують оскаржувати це рішення в судах.

Успенський собор у Володимирі передали релігійній громаді ПЦУ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Володимир, Успенський собор
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Офіційно: на Волині новий виконувач обовʼязків голови ОВА
Справa про хабарі в Держпраці: суд відсторонив Оксану Єзерську від посади
Юриста та депутата Луцької міськради Валентина Хаймика ошукали інтернет-шахраї
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
США призупиняють видачу віз громадянам Росії та ще 74 країн, - Fox News
Сьогодні, 19:17
Успенський собор у Володимирі передали релігійній громаді ПЦУ
Сьогодні, 18:11
Як вибрати ліки онлайн без ризиків: поради для відповідального покупця
Сьогодні, 17:15
Підозрюваний депутат Волиньради Анатолій Вітів вніс 6 мільйонів застави: йому повернуть паспорт
Сьогодні, 17:06
Мистецтво конспектування: як навчитися виділяти головне та запам’ятовувати більше
Сьогодні, 16:57
Медіа
відео
1/8