Успенський собор у Володимирі передали релігійній громаді ПЦУ

Успенський собор у Володимирі передали у користування релігійній громаді Православної церкви України.Про це стало відомо за результатами робочого візиту заступника голови облдержадміністраціїу Володимирську громаду 14 січня 2026 року.Як повідомив Тарас Шкітер, Волинська ОДА отримала листи-погодження про передачу Успенського собору Володимир-Волинській єпархії Православної Церкви України від Міністерства культури України та Державної служби України з етнополітики та свободи совісті.Опісля Волинською ОДА видано розпорядження, відповідно до якого Державний історико-культурний заповідник «Стародавній Володимир» упродовж п'яти днів зобов'язаний передати у користування культові споруди пам'ятки архітектури національного значення для релігійних потреб Володимир-Волинській єпархії Православної Церкви України.Після виконання формальної процедури Успенський собор у м.Володимир буде у користуванні Володимир-Волинської єпархії ПЦУ.Нагадаємо, що у листопаді 2025 року виконавча служба за підтримки поліції виконала рішення суду та виселила УПЦ МП із Свято-Успенського собору у Володимирі . Підставою стало завершення терміну оренди, а сам об'єкт нерухомості передали на баланс Державного історико-культурного заповідника «Стародавній Володимир», який перебуває в управлінні Волинської ОВА. Водночас представники УПЦ МП продовжують оскаржувати це рішення в судах.

