Якою буде погода у четвер, 15 січня, у Луцьку та на Волині
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 15 січня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 15 січня
Луцьк
Хмарна погода. Вночі помірний сніг, вдень невеликий сніг. Слабка хуртовина. Ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 10-12° морозу, вдень 6-8° морозу.
Область
Хмарна погода. Вночі помірний, місцями значний сніг, вдень невеликий сніг Слабка хуртовина. Ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 8-13° морозу, вдень 4-9° морозу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 15 січня
Луцьк
Хмарна погода. Вночі помірний сніг, вдень невеликий сніг. Слабка хуртовина. Ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 10-12° морозу, вдень 6-8° морозу.
Область
Хмарна погода. Вночі помірний, місцями значний сніг, вдень невеликий сніг Слабка хуртовина. Ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 8-13° морозу, вдень 4-9° морозу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Якою буде погода у четвер, 15 січня, у Луцьку та на Волині
Сьогодні, 20:00
Успенський собор у Володимирі передали релігійній громаді ПЦУ
Сьогодні, 18:11