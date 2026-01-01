Якою буде погода у четвер, 15 січня, у Луцьку та на Волині

Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 15 січня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 15 січня

Луцьк

Хмарна погода. Вночі помірний сніг, вдень невеликий сніг. Слабка хуртовина. Ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-12° морозу, вдень 6-8° морозу.

Область

Хмарна погода. Вночі помірний, місцями значний сніг, вдень невеликий сніг Слабка хуртовина. Ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 8-13° морозу, вдень 4-9° морозу.

