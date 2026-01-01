На Волині родині ВПО посеред зими «відрізали» світло: що каже Омбудсмен





За минулий рік до Офісу Омбудсмана надійшло понад 6,5 тисяч звернень від ВПО, розповідає у телеграм-каналі Дмитро Лубінець, передає



Водночас за результатами реагування, вдалося поновити права більш як 41 тисячі внутрішньо переміщених осіб, що свідчить про масштаб системних порушень та необхідність постійного захисту.



Про один із показових випадків повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Йдеться про родину ВПО, яка нині мешкає на Волині. За зверненням волонтерки стало відомо, що сім’ю без законних підстав відключили від електропостачання посеред зими.



У родині є людина з інвалідністю І групи, яка потребує постійного догляду. Електроенергія була єдиним джерелом опалення, тож її відключення створювало пряму загрозу життю та здоров’ю.



Родина родом із Волноваського району Донецької області, який нині перебуває під тимчасовою окупацією.



Проведена перевірка підтвердила незаконність відключення. Після звернень до НКРЕКП та Волинської обласної військової адміністрації електропостачання оперативно відновили.



В Офісі Омбудсмана наголошують: навіть в умовах війни, аварійних відключень та енергетичних ризиків незаконне позбавлення людей базових послуг є неприпустимим, особливо коли йдеться про вразливі категорії населення.



Також зазначається, що в Україні досі немає профільного міністерства, яке комплексно опікувалося б питаннями внутрішньо переміщених осіб. Відсутність системних рішень призводить до того, що люди змушені шукати безпеки та стабільності за кордоном, тоді як на державному рівні лунають пропозиції щодо скорочення кількості ВПО, які потребують допомоги.

