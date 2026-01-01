Шахеди, які атакують залізницю «Ковель-Київ», скидають у сніг міни – вони скоро вибухнуть

Ворожі шахеди, які останніми днями атакують залізничні вузли, розкидають магнітні міни.Про це у фейсбуці розповів військовий«Половина шахедів, що атакують останні дні ЖД Ковель-Київ, несуть на собі магнітні міни, які скидають у сніг.Будь ласка, попередьте всі служби та ремонтні бригади про ризики.Варто пам'ятати, що ці міни через кілька днів самі ліквідуються. Тобто скоро почне вибухати все те, що скинули 12 січня та не знайшли», – написав він.