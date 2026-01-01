Шахеди, які атакують залізницю «Ковель-Київ», скидають у сніг міни – вони скоро вибухнуть
Сьогодні, 21:14
Ворожі шахеди, які останніми днями атакують залізничні вузли, розкидають магнітні міни.
Про це у фейсбуці розповів військовий Сергій Флеш.
«Половина шахедів, що атакують останні дні ЖД Ковель-Київ, несуть на собі магнітні міни, які скидають у сніг.
Будь ласка, попередьте всі служби та ремонтні бригади про ризики.
Варто пам'ятати, що ці міни через кілька днів самі ліквідуються. Тобто скоро почне вибухати все те, що скинули 12 січня та не знайшли», – написав він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці розповів військовий Сергій Флеш.
«Половина шахедів, що атакують останні дні ЖД Ковель-Київ, несуть на собі магнітні міни, які скидають у сніг.
Будь ласка, попередьте всі служби та ремонтні бригади про ризики.
Варто пам'ятати, що ці міни через кілька днів самі ліквідуються. Тобто скоро почне вибухати все те, що скинули 12 січня та не знайшли», – написав він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині після відключень світла згоріло обладнання обленерго
Сьогодні, 21:47
Шахеди, які атакують залізницю «Ковель-Київ», скидають у сніг міни – вони скоро вибухнуть
Сьогодні, 21:14