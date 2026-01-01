В енергетиці запровадять режим надзвичайної ситуації, - Зеленський

В енергетиці запровадять режим надзвичайної ситуації, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що в українській енергетиці запровадять режим надзвичайної ситуації.

Про це він сказав за підсумками наради щодо надзвичайних обставин в енергетиці України, пише Громадське.

За словами президента, наслідки російських ударів і погіршення погодних умов є важкими, і багато питань потребують термінового вирішення. Тож для координації ситуації в Києві, який зазнав вимкнень електрики та тепла після російської атаки, утворять постійний штаб.

Загалом в українській енергетиці запровадять режим надзвичайної ситуації. Новопризначеного віцепремʼєр-міністра — міністра енергетики України Дениса Шмигаля призначили керівником робіт із підтримки людей і громад, а також розв'язання практичних питань.

Крім того, Зеленський доручив уряду підготувати перегляд правил щодо комендантської години на час надзвичайно холодної погоди: «У людей має бути максимум можливостей користуватися пунктами підтримки, а в бізнесу — можливостей планувати роботу з огляду на ситуацію в енергосистемі».

Також президент наголосив, що в Києві мають збільшити кількість Пунктів Незламності та перевірити наявні. А від Міністерства освіти і науки та місцевої влади очікують пропозицій щодо форматів навчального процесу на час надзвичайної ситуації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто саме погорів на хабарі в ТЦК на Волині: стало відоме ім’я
Офіційно: на Волині новий виконувач обовʼязків голови ОВА
Справa про хабарі в Держпраці: суд відсторонив Оксану Єзерську від посади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Знову без світла: в «Укренерго» попередили про відключення 15 січня
Сьогодні, 22:43
На Волині горів хлів
Сьогодні, 22:12
В енергетиці запровадять режим надзвичайної ситуації, - Зеленський
Сьогодні, 22:10
На Волині після відключень світла згоріло обладнання обленерго
Сьогодні, 21:47
Шахеди, які атакують залізницю «Ковель-Київ», скидають у сніг міни – вони скоро вибухнуть
Сьогодні, 21:14
Медіа
відео
1/8