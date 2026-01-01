В енергетиці запровадять режим надзвичайної ситуації, - Зеленський





Про це він сказав за підсумками наради щодо надзвичайних обставин в енергетиці України, пише



За словами президента, наслідки російських ударів і погіршення погодних умов є важкими, і багато питань потребують термінового вирішення. Тож для координації ситуації в Києві, який зазнав вимкнень електрики та тепла після російської атаки, утворять постійний штаб.



Загалом в українській енергетиці запровадять режим надзвичайної ситуації. Новопризначеного віцепремʼєр-міністра — міністра енергетики України Дениса Шмигаля призначили керівником робіт із підтримки людей і громад, а також розв'язання практичних питань.



Крім того, Зеленський доручив уряду підготувати перегляд правил щодо комендантської години на час надзвичайно холодної погоди: «У людей має бути максимум можливостей користуватися пунктами підтримки, а в бізнесу — можливостей планувати роботу з огляду на ситуацію в енергосистемі».



Також президент наголосив, що в Києві мають збільшити кількість Пунктів Незламності та перевірити наявні. А від Міністерства освіти і науки та місцевої влади очікують пропозицій щодо форматів навчального процесу на час надзвичайної ситуації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент України Володимир Зеленський заявив, що в українській енергетиці запровадять режим надзвичайної ситуації.Про це він сказав за підсумками наради щодо надзвичайних обставин в енергетиці України, пише Громадське За словами президента, наслідки російських ударів і погіршення погодних умов є важкими, і багато питань потребують термінового вирішення. Тож для координації ситуації в Києві, який зазнав вимкнень електрики та тепла після російської атаки, утворять постійний штаб.Загалом в українській енергетиці запровадять режим надзвичайної ситуації. Новопризначеного віцепремʼєр-міністра — міністра енергетики Українипризначили керівником робіт із підтримки людей і громад, а також розв'язання практичних питань.Крім того, Зеленський доручив уряду підготувати перегляд правил щодо комендантської години на час надзвичайно холодної погоди: «У людей має бути максимум можливостей користуватися пунктами підтримки, а в бізнесу — можливостей планувати роботу з огляду на ситуацію в енергосистемі».Також президент наголосив, що в Києві мають збільшити кількість Пунктів Незламності та перевірити наявні. А від Міністерства освіти і науки та місцевої влади очікують пропозицій щодо форматів навчального процесу на час надзвичайної ситуації.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію