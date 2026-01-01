Знову без світла: в «Укренерго» попередили про відключення 15 січня

В Україні 15 січня продовжиться дія погодинних відключень електроенергії для населення. Паралельно діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості.Про це повідомляє НЕК "Укренерго".Зазначається, що в усіх регіонах та протягом усієї доби будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів. Паралельно будуть діяти графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.Причина запровадження обмежень - наслідки масованих російських ракетно-дронових терактів проти енергетики. При цьому в "Укренерго" знову не назвали кількість одночасно задіяних під час відключення черг."Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - сказано у повідомленні.