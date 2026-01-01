Трагедія в Ужгороді: 12-річна дівчинка померла після стоматологічного наркозу

В Ужгороді встановлюються обставини смерті 12-річної дівчинки після лікування у приватній стоматологічній клініці.Про це повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі.За попередньою інформацією, дитина отримала анафілактичний шок після введення їй наркозу на прийомі у лікаря-стоматолога. 12-річну дівчинку доставили до місцевої лікарні каретою швидкої допомоги з однієї з приватних клінік Ужгорода 5 січня. Відтоді вона протягом дев’яти днів перебувала у стані коми в реанімаційному відділенні.На місце події виїхали ювенальні прокурори спільно з працівниками поліції. Наразі тривають першочергові слідчі дії.За процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури встановлюються всі обставини загибелі дитини. Старший групи прокурорів – керівник Ужгородської окружної прокуратури Андрій Неродик.Попередня правова кваліфікація у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 115 та ч. 2 ст. 140 КК України (умисне вбивство та невиконання або неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього).Досудове розслідування здійснюють слідчі Ужгородського РУП ГУНП у Закарпатській області.