15 січня на Волині: гортаючи календар

15 січня на Волині: гортаючи календар
15 січня день народження відзначає організатор масових заходів Євген Тихонов (на фото).

ВолиньPost вітає Євгена, а також іменинниць цього дня – Улян – та бажає міцного здоров’я, любові, довголіття, високих професійних досягнень та успіхів у житті.

Цього дня 1870 року у селі Уховецьк Ковельського району народився художник Андроник Лазарчук.

Навчався у ковельського маляра-іконописця, у живописній майстерні Почаївської лаври, у Петербурзькій Академії мистецтв. Викладав малювання і креслення в навчальних закладах у Почаєві, Ковелі, на Тернопільщині.

Підтримував стосунки з родиною Лесі Українки, ілюстрував журнали «Рідний край» і «Молода Україна», які видавала Олена Пчілка. Працював над створенням ікон, брав участь у монументальних розписах українських храмів – Свято-Троїцької і Печерної церков Почаївської лаври.

15 січня 2001 року було прийняте рішення Луцької міської ради про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Луцька» Володимиру Меркулову – багаторічному директору Луцького підшипникового заводу. Володимир Меркулов був депутатом Луцької міської ради 17-20 скликань, членом виконавчого комітету.

15 січня 2010 року у луцькому розважальному комплексі «Адреналін-сіті» відкрився новий сучасний кінотеатр, одна з зал якого демонструє фільми у 3D-форматі. До цього у Луцьку дивитися фільми у 3D-форматі не було можливості.

15 січня 2012 року муніципальній дружині Луцька призначили нового начальника – Валентина Шпака.

Згідно з новоюліанським календарем, на який Православна церква України перейшла у 2023 році, 15 січня вшановують пам’ять преподобного Павла Тебейського та Івана Кущника.

15 січня - День Вікіпедії. Саме 15 січня 2001 року було офіційно запущено сайт Вікіпедія. Сьогодні це найбільша у світі вільна енциклопедія, яка доступна сотнями мов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: день народження, свята, іменини
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто саме погорів на хабарі в ТЦК на Волині: стало відоме ім’я
Офіційно: на Волині новий виконувач обовʼязків голови ОВА
Справa про хабарі в Держпраці: суд відсторонив Оксану Єзерську від посади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
15 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Трагедія в Ужгороді: 12-річна дівчинка померла після стоматологічного наркозу
14 січня, 23:19
Знову без світла: в «Укренерго» попередили про відключення 15 січня
14 січня, 22:43
На Волині горів хлів
14 січня, 22:12
В енергетиці запровадять режим надзвичайної ситуації, - Зеленський
14 січня, 22:10
Медіа
відео
1/8