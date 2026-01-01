15 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
15 січня день народження відзначає організатор масових заходів Євген Тихонов (на фото).
ВолиньPost вітає Євгена, а також іменинниць цього дня – Улян – та бажає міцного здоров’я, любові, довголіття, високих професійних досягнень та успіхів у житті.
Цього дня 1870 року у селі Уховецьк Ковельського району народився художник Андроник Лазарчук.
Навчався у ковельського маляра-іконописця, у живописній майстерні Почаївської лаври, у Петербурзькій Академії мистецтв. Викладав малювання і креслення в навчальних закладах у Почаєві, Ковелі, на Тернопільщині.
Підтримував стосунки з родиною Лесі Українки, ілюстрував журнали «Рідний край» і «Молода Україна», які видавала Олена Пчілка. Працював над створенням ікон, брав участь у монументальних розписах українських храмів – Свято-Троїцької і Печерної церков Почаївської лаври.
15 січня 2001 року було прийняте рішення Луцької міської ради про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Луцька» Володимиру Меркулову – багаторічному директору Луцького підшипникового заводу. Володимир Меркулов був депутатом Луцької міської ради 17-20 скликань, членом виконавчого комітету.
15 січня 2010 року у луцькому розважальному комплексі «Адреналін-сіті» відкрився новий сучасний кінотеатр, одна з зал якого демонструє фільми у 3D-форматі. До цього у Луцьку дивитися фільми у 3D-форматі не було можливості.
15 січня 2012 року муніципальній дружині Луцька призначили нового начальника – Валентина Шпака.
Згідно з новоюліанським календарем, на який Православна церква України перейшла у 2023 році, 15 січня вшановують пам’ять преподобного Павла Тебейського та Івана Кущника.
15 січня - День Вікіпедії. Саме 15 січня 2001 року було офіційно запущено сайт Вікіпедія. Сьогодні це найбільша у світі вільна енциклопедія, яка доступна сотнями мов.
