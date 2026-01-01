На Волині горів хлів
Сьогодні, 22:12
Луцькі вогнеборці ліквідували пожежу господарської споруди.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні вечірньої пори виникла пожежа в с.Піддубці Луцького району - горів хлів в приватному господарстві на вулиці Козацькій.
Повідомлення до служби 101 надійшло о 15:53. Рятувальники 1-ї державної пожежно-рятувальної частини м.Луцька прибули до місця виклику, подали на гасіння водяні стволи.
Пожежу приборкали о 16:22, постраждалих немає. Вогнем знищено покрівлю, пошкоджено перекриття споруди.
Ймовірна причина пожежі- коротке замикання електромережі.
