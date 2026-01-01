На Волині горів хлів





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Сьогодні вечірньої пори виникла пожежа в с.Піддубці Луцького району - горів хлів в приватному господарстві на вулиці Козацькій.



Повідомлення до служби 101 надійшло о 15:53. Рятувальники 1-ї державної пожежно-рятувальної частини м.Луцька прибули до місця виклику, подали на гасіння водяні стволи.



Пожежу приборкали о 16:22, постраждалих немає. Вогнем знищено покрівлю, пошкоджено перекриття споруди.



Ймовірна причина пожежі- коротке замикання електромережі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцькі вогнеборці ліквідували пожежу господарської споруди.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Сьогодні вечірньої пори виникла пожежа в с.Піддубці Луцького району - горів хлів в приватному господарстві на вулиці Козацькій.Повідомлення до служби 101 надійшло о 15:53. Рятувальники 1-ї державної пожежно-рятувальної частини м.Луцька прибули до місця виклику, подали на гасіння водяні стволи.Пожежу приборкали о 16:22, постраждалих немає. Вогнем знищено покрівлю, пошкоджено перекриття споруди.Ймовірна причина пожежі- коротке замикання електромережі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію