На Волині після відключень світла згоріло обладнання обленерго
Сьогодні, 21:47
На Волині обладнання постачальника електроенергії згоріло через миттєвий стрибок навантаження.
Про це повідомили на сторінці «Волиньобленерго».
«Коли мешканці сотень будинків одночасно вмикають електрочайники, бойлери та пральні машини в момент появи напруги, мережі не встигають стабілізуватися – і виникають аварії», – пояснюють у компанії.
Чому це важливо для кожного?
Кожна така аварія – це не просто технічна несправність. Це додатковий час без електропостачання, поки енергетики замінюють пошкоджене обладнання.
Світло за графіком могло вже бути у вашій оселі, але через перевантаження мережа фізично виходить з ладу і потребує відновлення.
Як допомогти собі та сусідам безпечно повернути електропостачання?
Правило 15 хвилин: Після появи напруги не поспішайте вмикати прилади. Дайте системі кілька хвилин для стабілізації.
Черговість має значення: Спочатку – освітлення. Через 10–15 хвилин – лише один потужний прилад: або бойлер, або чайник, або пральна машина.
Вимикайте техніку з розеток під час відсутності світла: Це допоможе захистити прилади від можливих перепадів напруги під час подачі електроенергії.
Важливо розуміти: бригади енергетиків працюють 24/7, щоб ліквідовувати наслідки пошкоджень і повертати електропостачання у домівки.
Водночас застосування графіків погодинних відключень (ГПВ) є вимушеним заходом, спричиненим наслідками ракетно-дронових атак ворога на енергетичну систему України.
