На Волині після відключень світла згоріло обладнання обленерго

На Волині обладнання постачальника електроенергії згоріло через миттєвий стрибок навантаження.

Про це повідомили на сторінці «Волиньобленерго».

«Коли мешканці сотень будинків одночасно вмикають електрочайники, бойлери та пральні машини в момент появи напруги, мережі не встигають стабілізуватися – і виникають аварії», – пояснюють у компанії.

Чому це важливо для кожного?

Кожна така аварія – це не просто технічна несправність. Це додатковий час без електропостачання, поки енергетики замінюють пошкоджене обладнання.

Світло за графіком могло вже бути у вашій оселі, але через перевантаження мережа фізично виходить з ладу і потребує відновлення.

Як допомогти собі та сусідам безпечно повернути електропостачання?

Правило 15 хвилин: Після появи напруги не поспішайте вмикати прилади. Дайте системі кілька хвилин для стабілізації.

Черговість має значення: Спочатку – освітлення. Через 10–15 хвилин – лише один потужний прилад: або бойлер, або чайник, або пральна машина.

Вимикайте техніку з розеток під час відсутності світла: Це допоможе захистити прилади від можливих перепадів напруги під час подачі електроенергії.

Важливо розуміти: бригади енергетиків працюють 24/7, щоб ліквідовувати наслідки пошкоджень і повертати електропостачання у домівки.

Водночас застосування графіків погодинних відключень (ГПВ) є вимушеним заходом, спричиненим наслідками ракетно-дронових атак ворога на енергетичну систему України.


