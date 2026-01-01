У Запоріжжі жінка продала немовля
Сьогодні, 12:30
У Запоріжжі поліцейські задокументували злочинні дії горе-матері, яка продала своє немовля.
Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.
22-річна жителька Запоріжжя передала у розпорядження іншої жінки своє немовля. Натомість отримала грошову винагороду, оплачену оренду квартири та послуги нотаріуса щодо посвідчення злочинної оборудки.
«Придбану» дівчинку правоохоронці розшукали та вилучили в Ужгороді. Наразі життю та здоров’ю дитини нічого не загрожує.
Під час обшуку, за місцем проживання біологічної матері, поліцейські вилучили психотропну речовину PVP, документи та гаджети, які направлено для проведення відповідних експертиз.
За вчинене жінці загрожує до 15 років ув’язнення.
