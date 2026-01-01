На Волині загорівся житловий будинок
Сьогодні, 11:47
У Володимирському районі рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
14 січня о 04:14 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селищі Іваничі.
На місце події оперативно прибули рятувальники 18-ї та 5-ї державних пожежно-рятувальних частин відповідно селища Іваничі та міста Нововолинська.
Вогнем знищено значну частину покрівлі, пожежу ліквідовано о 07:05.
Загиблих та травмованих немає.
Причина пожежі — коротке замикання електромережі.
