На Волині загорівся житловий будинок
У Володимирському районі рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

14 січня о 04:14 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селищі Іваничі.

На місце події оперативно прибули рятувальники 18-ї та 5-ї державних пожежно-рятувальних частин відповідно селища Іваничі та міста Нововолинська.

Вогнем знищено значну частину покрівлі, пожежу ліквідовано о 07:05.
Загиблих та травмованих немає.
Причина пожежі — коротке замикання електромережі.

1/8