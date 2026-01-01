На Волині загорівся житловий будинок





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



14 січня о 04:14 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селищі Іваничі.



На місце події оперативно прибули рятувальники 18-ї та 5-ї державних пожежно-рятувальних частин відповідно селища Іваничі та міста Нововолинська.



Вогнем знищено значну частину покрівлі, пожежу ліквідовано о 07:05.



Загиблих та травмованих немає.





Причина пожежі — коротке замикання електромережі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирському районі рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.14 січня о 04:14 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селищі Іваничі.На місце події оперативно прибули рятувальники 18-ї та 5-ї державних пожежно-рятувальних частин відповідно селища Іваничі та міста Нововолинська.Вогнем знищено значну частину покрівлі, пожежу ліквідовано о 07:05.Загиблих та травмованих немає.Причина пожежі — коротке замикання електромережі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію