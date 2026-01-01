Росія стоїть за спробою блекауту в Польщі наприкінці грудня, - віцепрем’єр





Про це заявив віцепрем’єр-міністр, міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський, звертаючи увагу, що за актом саботажу стояла Росія, передає



«Це була найбільша атака на енергетичний сектор країни за останні роки, що могло призвести наприкінці грудня, в останні дні 2025 року, до блекауту. Польські служби і державні інституції впоралися з цим, але масштаб цієї атаки і вектор входу, тобто хто стояв за цією атакою, показують, що це була скоординована акція, яка мала на меті вимкнути світло громадянам», - зазначив Гавковський.



Він підкреслив, що все вказує на те, що це був «російський саботаж, що мав на меті дестабілізувати ситуацію в Польщі».



Віцепрем'єр РП наголосив, що Польща зараз найбільше серед країн ЄС зазнає гібридних атак з боку Росії.



«Польща зараз відбиває атаки, які показують, як виглядатиме сучасна війна. Не треба зараз мати в Польщі на вулицях військ, літаків й танків, але цифрові танки (ворога - ред.) вже в Польщі стоять», - констатував Гавковський.

