Сніг і ожеледиця ускладнили пересування Луцьком: як працює «Ветеран таксі»





Як працює волонтерське «Ветеран таксі» та куди звертатися мешканцям громади, аби отримати допомогу з доїздом,



Нагадаємо, робота «Ветеран таксі» у Луцьку стартувала у січні 2025 року як громадська ініціатива, щоб заповнити прогалину в логістиці для захисників, які повернулися з фронту з важкими травмами.



Головний пріоритет служби – люди, які взагалі обмежені у пересуванні та користуються кріслами колісними. Також послугою активно користуються ветерани війни. Волонтер та водій таксі Іван розповів, що жодних офіційних підтверджень чи паперів від пасажирів не вимагають.



«Коли нам телефонують і замовляють поїздку, нам не треба пред’являти ніякі документи. Немає в нас такого. Хоча люди іноді самі кажуть, мовляв, ось моє посвідчення УБД. Ми кажемо: «Ні, не треба, ми так працюємо». Зразу ж видно по людині, що їй потрібна допомога», – зазначив волонтер.



Під час оформлення заявки водій зазвичай запитує про стан мобільності людини та наявність супроводу. Якщо пасажир їде сам, волонтери максимально допомагають: заїхати у двір, вийти разом з пасажиром або навіть піднятися до квартири.



«Я вчора їздив, снігу дуже багато, ліфт не опускається – було важко, але ми справилися. Я сам на милицях, але намагаємося максимально допомогти.



Буває, що ветерана супроводжує дружина, а мешкають вони на 4 поверсі у п’ятиповерхівці без ліфта. Тоді я допомагаю піднятися і занести крісло наверх. Допомагаємо, чим можемо, власними фізичними силами», – зазначив Іван.



Служба працює щодня, стабільно виконуючи по кілька викликів на добу. Через значну завантаженість, особливо у періоди негоди, волонтери просять лучан планувати поїздки заздалегідь та бронювати машину за один або два дні. Наразі географія поїздок обмежується містом Луцьк, проте у виняткових випадках можливі виїзди по Луцькому району в межах 30 кілометрів.



Паралельно у місті діє система соціальних перевезень через офіційні установи, зокрема через територіальний центр соціального обслуговування.



«Як такої єдиної служби соціального таксі в місті немає, обов’язки розділені. Наш автомобіль один і він в оренді, але ми намагаємося не відмовляти нікому. Буває, що йде накладка по часу, тоді пропонуємо людині змістити графік на дві-три години.



Якщо ми не можемо виконати запит самі, то намагаємося зв’язуватися з іншими установами, де теж є спецтранспорт», – зазначила директорка територіального центру соціального обслуговування Ірина.



За наявності вільного часу скористатися транспортом можуть не лише підопічні центру, а й інші мешканці громади, включаючи жителів приєднаних сіл. Поїздки здійснюються переважно до медичних та соціальних закладів, а також на вокзали. Важливо розуміти, що в Луцьку діє розподіл: перевезенням дітей з інвалідністю займається управління соціальних служб, а ветеранами – Департамент ветеранської політики, який має два власних спецмобілі.



Куди звертатися для замовлення транспорту:

Волонтерська служба «Ветеран таксі» : +38 (077) 911 77 11 (для ветеранів та людей на кріслах колісних).



Територіальний центр соціального обслуговування: (0332) 72 23 88



Департамент ветеранської політики: (0332) 73 99 00



Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді: (0332) 716772; (0332) 715005 (для перевезення дітей з інвалідністю до 18 років)

