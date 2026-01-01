Українським школярам стає дедалі складніше вчитися через відключення світла





Після початку повномасштабного вторгнення і чергової хвилі атак на критичну інфраструктуру, сотні тисяч домогосподарств щодня залишаються без електрики. У таких умовах дистанційне навчання, яке стало частиною нової освітньої норми, часто стає неможливим: гаджети не заряджені, зв’язок відсутній, доступу до онлайн-уроків немає.



У Житомирській, Волинській, Київській, Харківській та інших областях діти масово скаржаться, що не встигають опанувати навчальну програму в повному обсязі. Часто буває так, що заняття скасовуються або переносяться на вечірній час — коли ще гірший інтернет або немає світла.



Особливі труднощі виникають під час опанування точних наук. Алгебра у 8 класі — складна, але фундаментальна дисципліна, яка вимагає постійної практики. Учні мають розв’язувати десятки рівнянь, систем, задач на побудову графіків. Без пояснень учителя або додаткових матеріалів опанувати тему самостійно — майже неможливо. Саме тому частина школярів звертається до альтернативних джерел — відео на YouTube, пояснювальних платформ, а також сайтів з готовими домашніми завданнями.



Одним із таких інструментів, що стає у нагоді в екстрених ситуаціях, є



Водночас освітні експерти звертають увагу: важливо, щоб учні не просто списували, а намагалися зрозуміти матеріал. Навіть у складних умовах — це реально. Школи все частіше створюють офлайн-заняття в укриттях, проводять консультації при світлі ліхтариків або організовують групові сесії за допомогою мобільного інтернету.



Найбільш ефективними у таких умовах стають змішані формати: частково уроки онлайн, частково офлайн, із залученням різноманітних джерел. Головне — мотивація та бажання вчитися.



Українська школа проходить випробування, яке ще кілька років тому здавалося б фантастичним. Але діти, педагоги та батьки демонструють стійкість і адаптивність, що дає надію — навіть за умов обстрілів і відключень, навчання не зупиниться.

