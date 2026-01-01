Морози на Волині затримаються: скільки ще триватиме холодна погода

Сибірські морози в Україні

Деякі прогностичні моделі показують, що морози триватимуть аж до початку лютого. Про це повідомив синоптик"Але і наш свіжий аналіз синоптичних процесів показує: найближча перспектива - лише посилення морозів", - застеріг він.За його словами, лівобережна частина Черкащини вже четверту добу є епіцентром холоду з середньодобовими температурами -11°...-15°, а це аж на 9-13 градусів нижче норми."Цікаво, але сьогодні вранці у західній частині Норвегії +7°. Ми наче помінялись місцями зі звиклими до холоду скандинавами, однак нічого дивного - на календарі зима", - пояснив синоптик і додав, що морозні періоди у січні тривалістю 7 і навіть 10 діб не дивина для нашого континентального клімату.Зараз, за його словами, над Євразією домінує розвинутий континентальний антициклон, який називають сибірським. Він простягнувся від Далекого Сходу аж до Афін. Його роль - блокуюча стіна для теплої Атлантики, а ще він відкрив дорогу для безперешкодних вторгнень полярного холоду."Тому, ще як мінімум тиждень у нас переважатимуть помірні і сильні морози. 17-20 січня вночі прогнозується -15º...-20º, а місцями до -25º, вдень -9º...-14º. Опадів не чекаємо, на дорогах місцями ожеледиця", - спрогнозував Постригань.За попередніми розрахунками, каже синоптик, ми залишатимемось у сухому континентальному повітрі з такими морозами до 25 січня."На потепління можна розраховувати лише за умови ослаблення позицій цієї гори холоду", - резюмував він.Раніше Віталій Постригань повідомив, що відсьогодні, 16 січня, у зв'язку з посиленням Сибірського антициклону в атмосфері розпочнеться масштабна перебудова циркуляції. Західне перенесення теплих повітряних мас буде заблоковане. Головну роль у формуванні погоди вже гратиме не Атлантика, а Сибір.Він додав, що за кліматом січень - це найхолодніший зимовий місяць із середньою температурою повітря, навіть за останні найбільш теплі 30 років - 3,5º морозу. Морози для цього місяця не є дивиною, а скоріше нормою.