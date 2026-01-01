Понад $300 тисяч у голови районної ВЛК: СБУ викрила схему ухилення від мобілізації. ФОТО

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, чч. 1, 3 ст. 368 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань і прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, вчинені за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, чч. 1, 2 ст. 369-2 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань і зловживання впливом, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Служба безпеки заявила, що ліквідувала масштабну схему ухилення від мобілізації на Дніпропетровщині. Під час обшуків у голови військово-лікарської комісії (ВЛК) при місцевому ТЦК знайшли понад 300 тисяч доларів.Про це повідомили в СБУ.Як встановило розслідування, посадовиця є однією з організаторів схеми ухилення від мобілізації. За матеріалами справи, в обмін на хабарі вона разом із спільниками готувала військовозобов’язаним фіктивні меддовідки, які допомагали їм уникнути призову.Вартість таких «послуг» стартувала від 2500 доларів. Співробітники СБУ задокументували понад 20 фактів передачі хабарів організаторам злочинної схеми.За даними СБУ, для пошуку клієнтів та оновлення їхніх військово-облікових документів був залучений співробітник ТЦК, який діяв разом із 58-річним мешканцем регіону.Наразі очільниці місцевої ВЛК та одному зі спільників повідомили про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:За це загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.