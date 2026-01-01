Запаморочення, шум у вухах, головний біль: чи потрібне УЗД судин голови та шиї





Коли тривожні симптоми пов’язані із судинами

Запаморочення, шум у вухах та головний біль не завжди означають серйозну патологію, але часто супроводжують порушення кровопостачання мозку. Проблеми з судинами можуть проявлятися також нестійкою ходою, похитуванням, відчуттям тяжкості в голові, «мушками» перед очима чи погіршенням пам’яті.​



Запаморочення і похитування можуть свідчити про недостатній кровоплин у вертебральних (хребтових) артеріях.​

Шум у вухах часто пов’язаний з утрудненим кровообігом у судинах, розташованих біля внутрішнього вуха.​

Часті чи пульсуючі головні болі можуть бути наслідком змін судин головного мозку, атеросклерозу або підвищеного тиску.



Що показує УЗД судин голови та шиї

Сучасне ультразвукове дослідження (доплерографія чи дуплексне сканування) дає можливість оцінити як будову судин, так і якість кровотоку по них. Під час обстеження лікар аналізує сонні, хребетні, підключичні артерії та інші судини, що відповідають за живлення головного мозку.​



Метод дозволяє виявити стеноз (звуження просвіту судини), атеросклеротичні бляшки, тромби, а також аномалії ходу або розвитку судин.​

УЗД судин голови і шиї є безпечним, неінвазивним і може використовуватися як для первинної діагностики, так і для контролю лікування.

Коли лікар зазвичай призначає УЗД

Лікар може скерувати на УЗД судин голови та шиї при поєднанні типових скарг і факторів ризику судинних захворювань. Особливо уважними варто бути людям із гіпертонією, атеросклерозом, діабетом, ішемічною хворобою серця, курцям та пацієнтам старше 40 років.​



Найпоширеніші показання до УЗД судин голови та шиї:​



Часті головні болі, особливо у поєднанні з шумом у вухах чи «мушками» перед очима.​

Запаморочення, нестійка хода, епізоди похитування або непритомності.​

Погіршення пам’яті, концентрації уваги, епізодичне оніміння чи слабкість у кінцівках.



Кому обстеження особливо корисне

УЗД часто рекомендують не лише при виражених скаргах, а й як скринінг людям із підвищеним ризиком інсульту. Своєчасне виявлення атеросклеротичних бляшок, звужень та інших змін дає можливість скоригувати лікування і зменшити ризик ускладнень.​



Чи завжди при запамороченні потрібне УЗД

Навіть якщо симптоми схожі на судинні, їхня причина може бути пов’язана з іншими системами організму – внутрішнім вухом, шийним відділом хребта, гормональними порушеннями чи стресом. Тому рішення про необхідність ультразвукової діагностики приймає лікар після огляду, збору анамнезу та, за потреби, додаткових аналізів.​



УЗД судин голови та шиї зазвичай стає частиною комплексної оцінки стану здоров’я, а не єдиним методом, на основі якого ставлять діагноз. Важливо не займатися самолікуванням і не робити висновки лише за наявністю окремих симптомів без консультації спеціаліста.​



Дана інформація має виключно ознайомчий характер. При появі симптомів обов'язково зверніться до лікаря для встановлення точного діагнозу та призначення лікування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У сучасному ритмі життя люди нерідко списують запаморочення, шум у вухах чи головний біль на втому або стрес, тоді як регулярний дискомфорт може свідчити про порушення кровообігу й потребує уваги. На цьому тлі пацієнти все частіше цікавляться, яка на УЗД судин голови та шиї ціна, однак значно важливішим є своєчасне проходження обстеження, що дозволяє виявити зміни в судинах ще до розвитку ускладнень. Якісна оцінка стану магістральних артерій допомагає запобігти небезпечним патологіям, своєчасно виявити причини кисневого голодування мозку та обрати подальшу тактику лікування разом із лікарем.Запаморочення, шум у вухах та головний біль не завжди означають серйозну патологію, але часто супроводжують порушення кровопостачання мозку. Проблеми з судинами можуть проявлятися також нестійкою ходою, похитуванням, відчуттям тяжкості в голові, «мушками» перед очима чи погіршенням пам’яті.​Сучасне ультразвукове дослідження (доплерографія чи дуплексне сканування) дає можливість оцінити як будову судин, так і якість кровотоку по них. Під час обстеження лікар аналізує сонні, хребетні, підключичні артерії та інші судини, що відповідають за живлення головного мозку.​Лікар може скерувати на УЗД судин голови та шиї при поєднанні типових скарг і факторів ризику судинних захворювань. Особливо уважними варто бути людям із гіпертонією, атеросклерозом, діабетом, ішемічною хворобою серця, курцям та пацієнтам старше 40 років.​Найпоширеніші показання до УЗД судин голови та шиї:​УЗД часто рекомендують не лише при виражених скаргах, а й як скринінг людям із підвищеним ризиком інсульту. Своєчасне виявлення атеросклеротичних бляшок, звужень та інших змін дає можливість скоригувати лікування і зменшити ризик ускладнень.​Навіть якщо симптоми схожі на судинні, їхня причина може бути пов’язана з іншими системами організму – внутрішнім вухом, шийним відділом хребта, гормональними порушеннями чи стресом. Тому рішення про необхідність ультразвукової діагностики приймає лікар після огляду, збору анамнезу та, за потреби, додаткових аналізів.​УЗД судин голови та шиї зазвичай стає частиною комплексної оцінки стану здоров’я, а не єдиним методом, на основі якого ставлять діагноз. Важливо не займатися самолікуванням і не робити висновки лише за наявністю окремих симптомів без консультації спеціаліста.​

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію