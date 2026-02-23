Росіяни розгорнули в Білорусі систему ретрансляторів дронів: Україна декілька вже знищила





Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю білоруському виданню "Дзеркало", пише



"Зараз Білорусь точно знає, що відбувається на її території. Вже не можна сказати, як мені раніше казав Лукашенко після початку повномасштабного вторгнення, що «полетіли ракети, і вони тут давно стояли, і ми це не контролюємо». Зараз ретранслятори сучасних дронів «Шахед» – це вже нова техніка, яка з’явилася на території Білорусі й допомагає вражати наших людей та енергетику. Бо саме завдяки цим ретрансляторам іде коригування", – наголосив Зеленський.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: Росія і Білорусь готують навчання: минулого разу з цього почався наступ, - Зеленський



"Ми зробили все, щоб трьох-чотирьох їх уже не було. Ми мали це зробити, тому що Росія використовувала реактивні дрони, але не тільки через Білорусь. Вони йшли не тільки через їхню територію, вони йшли за технологічної підтримки, яка здійснюється з території Білорусі", – додав він.



Президент також нагадав, що крім дронів, Лукашенко також надав територію Білорусі для російського "Орєшніка".



"Наступний крок – це підготовка майданчика для розміщення «Орєшніка» на території Білорусі. Це все про нові кроки, а не про старі, які не залежали від Лукашенка, як він про це говорив. Зараз це точно залежить від нього. І тому ми перебуваємо зараз у такому моменті, коли, на мій погляд, білоруси повинні розуміти всі ризики", – зазначив Зеленський.



24 лютого 2022 року, в день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, російські танки та інша техніка перетнули білорусько-український кордон. З Білорусі полетіли літаки та ракети. Свої аеродроми для російських літаків, щоб бомбардувати українські міста і запускати ракети, країна надає Росії і досі.



Нині на території Білорусі проходять навчання тисячі російських військових, включно з технікою.



Ще в листопаді 2022 року Європарламент визнав Лукашенка співучасником Росії у війні проти України.



18 лютого 2026 року повідомлялося, що Україна застосувала пакет санкцій проти Лукашенка.

