На Волині у корови після пологів виявили сказ: вже другий випадок у громаді

У селі Комарове Маневицької громади в одному із домогосподарств підтвердили сказ у корови. Це вже другий випадок хвороби великої рогатої худоби у цій громаді.Перший був зафіксований у селі Кам’януха торік у грудні, розповів 23 лютого Суспільному виконувач обов'язків начальника Камінь-Каширської райлікарні ветеринарної медицини Петро Корх.Власник корови зателефонував ветеринару і повідомив, що тварина не може народити теля. Спеціаліст виїжджав у село і допоміг у пологах. За три дні власник повідомив, що стан корови погіршився."Тварина відмовилася від корму, вела себе неспокійно, мала ознаки слиновиділення. Наступного ранку спеціалісти ветмедицини Маневицького відділу приїхали, оглянули тварину і виявили ознаки незначної агресії та параліч", — сказавЦього ж дня ввечері корова, за словами власника, загинула. Ветлікарі повторно виїхали у село Комарове, відібрали матеріал та направили на дослідження в обласну державну лабораторію ветмедицини. Експертиза підтвердила у тварини сказ."Труп корови та теляти спалили. В господарстві провели дезінфекцію, а також щепили від сказу 26 корів, свиню і собаку. За поголів’ям здійснюється контроль, на 60 днів в населеному пункті запровадили карантин", — каже посадовець.Загалом у селі Комарове повторно щепили від сказу 280 корів, 30 коней, 350 вівць, 235 собак і 205 котів."Факторів багато, вірус сказу може проявитися після контакту і через два місяці, і через пів року. Ніхто не знає, де корова могла заразитися. Збільшується кількість лисиць і шакалів, яких в нас раніше ніколи не було, також бродячих котів і собак", — говорить ветліткар.Як додав Петро Ковх, власник корови, його діти та спеціаліст, який допомагав приймати пологи, теж вакцинувалися від сказу, оскільки вони контактували з хворою твариною.сказ — це гостре інфекційне захворювання тварин і людини, спричинене нейротропним вірусом сказу, інформує Центр громадського здоров'я. Характеризується розвитком своєрідного енцефаліту зі стрімким ушкодженням центральної нервової системи. У людини інкубаційний період сказу триває 1–3 місяці, але може варіюватися від одного тижня до року. У разі інфікування хворого слід негайно госпіталізувати та ввести антирабічну вакцину.