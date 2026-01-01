Вакансії з високою оплатою у Польщі для українців: де працювати і скільки можна заробити
Сьогодні, 16:30
З приходом весни у Польщі зростатиме попит на працівників. Польська агенція праці пропонує безкоштовні вакансії із високими зарплатами та комфортними умовами.
Українці можуть розраховувати на офіційне працевлаштування, соціальні гарантії та забезпечене житло від роботодавця.
Робота на складі брендового одягу
Обов’язки: перевірка, комплектація та збір замовлень
Оплата: 25,36 зл нетто/год.
Студенти до 26 років (при наявності довідки) – 31,4 зл нетто/год.
Житло надається, доїзд безкоштовний, працівників зустрічають з вокзалів та поселяють.
Повний перелік актуальних вакансій та детальні умови публікуються в Telegram-каналі - РОБОТА В ПОЛЬЩІ - безкоштовні вакансії.
Перейдіть за посиланням і підпишіться, щоб не пропустити всі можливості та бронювати вакансії першими.
Варшава,
Жешув,
Зелена Гура,
Познань,
Глувно,
Бидґощ,
Кутно,
Гданськ,
Катовіце.
Доступні міста для роботи:
Для довідок та безкоштовних консультацій можна звертатися за телефоном: +380994920116
