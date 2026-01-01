Вакансії з високою оплатою у Польщі для українців: де працювати і скільки можна заробити

Вакансії з високою оплатою у Польщі для українців: де працювати і скільки можна заробити
З приходом весни у Польщі зростатиме попит на працівників. Польська агенція праці пропонує безкоштовні вакансії із високими зарплатами та комфортними умовами.

Українці можуть розраховувати на офіційне працевлаштування, соціальні гарантії та забезпечене житло від роботодавця.

Приклад вакансії та заробіток:


Робота на складі брендового одягу

  • Обов’язки: перевірка, комплектація та збір замовлень

  • Оплата: 25,36 зл нетто/год.

  • Студенти до 26 років (при наявності довідки) – 31,4 зл нетто/год.

    • Житло надається, доїзд безкоштовний, працівників зустрічають з вокзалів та поселяють.

    Повний перелік актуальних вакансій та детальні умови публікуються в Telegram-каналі - РОБОТА В ПОЛЬЩІ - безкоштовні вакансії.

    Перейдіть за посиланням і підпишіться, щоб не пропустити всі можливості та бронювати вакансії першими.

    Доступні міста для роботи:


  • Варшава,

  • Жешув,

  • Зелена Гура,

  • Познань,

  • Глувно,

  • Бидґощ,

  • Кутно,

  • Гданськ,

  • Катовіце.

    • Для довідок та безкоштовних консультацій можна звертатися за телефоном: +380994920116




    Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
    Теги: Робота в Польщі
    Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
    Коментарі 0
    • Статус коментування: премодерація для всіх
    Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
    Вибір редактора
    Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
    Хто з волинян став власником люксових апартаментів у Буковелі: розслідування
    Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
    Усі новини на тему "Вибір редактора"
    Останні новини
    На Волині у корови після пологів виявили сказ: вже другий випадок у громаді
    Сьогодні, 17:19
    Розмитнення електровантажівок: інспектора митного поста «Луцьк» підозрюють у зловживанні службовим становищем
    Сьогодні, 16:58
    Вакансії з високою оплатою у Польщі для українців: де працювати і скільки можна заробити
    Сьогодні, 16:30
    «Життя як театр»: у Луцьку відкрили виставку відомого литовського художника
    Сьогодні, 16:05
    У ліцеї в Дніпрі стався вибух під час показу демонстративних боєприпасів
    Сьогодні, 15:41
    Медіа
    відео
    1/8