«Життя як театр»: у Луцьку відкрили виставку відомого литовського художника
Сьогодні, 16:05
«Життя як театр»: у Волинському драмтеатрі відкрили виставку Стасіса Ейдрігевічюса.
Про це повідомляють у Волинському драмтеатрі.
У межах Днів литовської культури у Луцьку та до 35-річчя дипломатичних відносин між Литвою та Україною у театральному фоє відбулося відкриття виставки всесвітньо відомого литовського художника.
З вітальними промовами до гостей звернулись аташе з питань культури Посольства Литовської Республіки в Україні Томас Іванаускас, почесний консул Литовської Республіки у Луцьку Сергій Мартиняк, виконувач обовʼязків директора — художнього керівника театру Сергій Скулинець.
Проєкт «Життя як театр» розкриває людину як головного героя сценічного простору, де емоції, вибір і щоденні переживання стають частиною великої вистави під назвою життя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у Волинському драмтеатрі.
У межах Днів литовської культури у Луцьку та до 35-річчя дипломатичних відносин між Литвою та Україною у театральному фоє відбулося відкриття виставки всесвітньо відомого литовського художника.
З вітальними промовами до гостей звернулись аташе з питань культури Посольства Литовської Республіки в Україні Томас Іванаускас, почесний консул Литовської Республіки у Луцьку Сергій Мартиняк, виконувач обовʼязків директора — художнього керівника театру Сергій Скулинець.
Проєкт «Життя як театр» розкриває людину як головного героя сценічного простору, де емоції, вибір і щоденні переживання стають частиною великої вистави під назвою життя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Розмитнення електровантажівок: інспектора митного поста «Луцьк» підозрюють у зловживанні службовим становищем
Сьогодні, 16:58
Вакансії з високою оплатою у Польщі для українців: де працювати і скільки можна заробити
Сьогодні, 16:30
«Життя як театр»: у Луцьку відкрили виставку відомого литовського художника
Сьогодні, 16:05
У Луцьку - екстрене відключення світла
Сьогодні, 15:09