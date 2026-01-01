«Життя як театр»: у Луцьку відкрили виставку відомого литовського художника

Стасіса Ейдрігевічюса.



Про це



У межах Днів литовської культури у Луцьку та до 35-річчя дипломатичних відносин між Литвою та Україною у театральному фоє відбулося відкриття виставки всесвітньо відомого литовського художника.



З вітальними промовами до гостей звернулись аташе з питань культури Посольства Литовської Республіки в Україні Томас Іванаускас, почесний консул Литовської Республіки у Луцьку Сергій Мартиняк, виконувач обовʼязків директора — художнього керівника театру Сергій Скулинець.



Проєкт «Життя як театр» розкриває людину як головного героя сценічного простору, де емоції, вибір і щоденні переживання стають частиною великої вистави під назвою життя.







Проєкт «Життя як театр» розкриває людину як головного героя сценічного простору, де емоції, вибір і щоденні переживання стають частиною великої вистави під назвою життя.

