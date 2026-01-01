Розмитнення електровантажівок: інспектора митного поста «Луцьк» підозрюють у зловживанні службовим становищем

Митника на Волині підозрюють у зловживанні службовим становищем.Про це 23 лютого повідомили в обласній прокуратурі.За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури, головному державному інспектору одного з відділів митного поста «Луцьк» повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 364 КК України).Встановлено, що митник реалізував протиправний механізм розмитнення електричних вантажних транспортних засобів під виглядом легкових.Із січня по квітень 2025 року він посприяв у розмитненні двома суб'єктами господарювання восьми таких автомобілів та допоміг їм ухилитися від сплати обов’язкових митних платежів на суму понад 700 тисяч гривень.Досудове розслідування: ТУ ДБР у місті Львові за оперативного супроводу УСБУ у Волинській області.