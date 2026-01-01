У ліцеї в Дніпрі стався вибух під час показу демонстративних боєприпасів





Про це повідомила поліція Дніпропетровщини.



23 лютого в соціальних мережах зʼявилась інформація щодо надзвичайної події в одному з ліцеїв міста Дніпро.



На повідомлення негайно відреагували працівники поліції. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські.



Правоохоронці зафіксували обставини та провели першочергові заходи перевірки.



Внаслідок інциденту травмовано двоє дітей. Попередньо, у неповнолітніх легкі тілесні ушкодження.



Наразі вирішується питання про надання події правової кваліфікації та відкриття кримінального провадження.

