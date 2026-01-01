У Луцьку - екстрене відключення світла
Сьогодні, 15:09
У Луцьку зафіксовано екстрене відключення електроенергії.
Як стало відомо, у деяких районах міста тимчасово відсутнє світло.
В обленерго працюють над вирішенням позапланової ситуації.
Електропостачання обіцяють відновити до 16:00.
нагадаємо, що у Луцьку через відключення електропостачання окремі заклади освіти змушені коригувати навчальний процес — скорочують тривалість уроків або перерв. Також змінено організацію харчування: гарячі страви готують централізовано в одному з ліцеїв і доставляють до інших шкіл.
