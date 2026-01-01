У Луцьку - екстрене відключення світла

У Луцьку - екстрене відключення світла
У Луцьку зафіксовано екстрене відключення електроенергії.

Як стало відомо, у деяких районах міста тимчасово відсутнє світло.

В обленерго працюють над вирішенням позапланової ситуації.

Електропостачання обіцяють відновити до 16:00.

нагадаємо, що у Луцьку через відключення електропостачання окремі заклади освіти змушені коригувати навчальний процес — скорочують тривалість уроків або перерв. Також змінено організацію харчування: гарячі страви готують централізовано в одному з ліцеїв і доставляють до інших шкіл.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, світло
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Хто з волинян став власником люксових апартаментів у Буковелі: розслідування
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У ліцеї в Дніпрі стався вибух під час показу демонстративних боєприпасів
Сьогодні, 15:41
У Луцьку - екстрене відключення світла
Сьогодні, 15:09
Росія і Білорусь готують навчання: минулого разу з цього почався наступ, - Зеленський
Сьогодні, 14:43
У Чернігові жінка померла після косметологічних процедур у приватній клініці
Сьогодні, 14:17
Олександрівський напрямок: з кінця січня захисники звільнили 8 сіл
Сьогодні, 13:43
Медіа
відео
1/8