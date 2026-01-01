У Чернігові жінка померла після косметологічних процедур у приватній клініці
Сьогодні, 14:17
Поліція розслідує обставини смерті жінки після косметологічних процедур в одній з приватних клінік в Чернігові.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Чернігівщини.
Поліцейські Чернігівського райуправління розслідують кримінальне провадження за фактом смерті 42-річної жінки внаслідок неналежного виконання медиками своїх професійних обов’язків. Призначено низку експертних досліджень.
21 лютого під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили публікацію про те, що до однієї з міських лікарень доставлено жінку в тяжкому стані після проведення оперативного втручання естетичного характеру в приватній медичній клініці в Чернігові.
В ході подальшої перевірки дана інформація знайшла своє підтвердження. Правоохоронці з’ясували, що потерпілій провели оперативне втручання естетичного характеру в одному з медичних центрів в Чернігові. Після завершення операції пацієнтка в непритомному стані була доставлена до однієї з лікарень міста. Через деякий час жінка померла.
За цим фактом поліція розслідує кримінальне провадження за частиною 1 статті 140 Кримінального кодексу України (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником).
Наразі у рамках розслідування призначено низку експертних досліджень.
Досудове розслідування триває.
